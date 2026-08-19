Los Tigres del Norte dirán presente en las semifinales de “México Canta” en EE.UU.

El gobierno de México sigue trabajando en su misión de cambiar en definitiva el tipo de letra que transmiten muchos temas de la música regional mexicana, principalmente en los ciudadanos jóvenes, y para ello, fue anunciada para las semifinales de la iniciativa “México Canta” una de las bandas más emblemáticas del género, Los Tigres del Norte.

Así lo indicó la propia presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, en una rueda de prensa, quien confirmó que esa etapa se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, California; siendo esta la primera semifinal, según las imágenes compartidas por el portal Milenio. Posteriormente, la segunda etapa será la semana siguiente en el Teatro Ángela Peralta, de la ciudad de Sinaloa (México).

Los Tigres del Norte van directo a “México Canta” en Los Angeles

Si la intención es que los participantes tengan un buen ejemplo para seguir en la música norteña, no puede haber un nombre mejor que el de la banda de Los Tigres del Norte, quienes crearon su banda en 1968 y desde entonces han obtenido múltiples reconocimientos sin necesidad de mantener de manera frecuente los guiones que generalmente se veían en este género, con temas incitando a la vida ligada al narcotráfico o a la violencia.

Esta icónica agrupación ha sido galardonada con seis Grammys y 12 Grammys Latinos. Entre sus éxitos más recordados, resaltan: “Ni parientes somos”, La Jaula de oro”, “¿En dónde estabas?” y “Cuestión olvidada”.

“Muchísimas gracias a Los Tigres del Norte, que van a estar acompañando a México Canta. Muchos artistas y grupos musicales de canciones mexicanas han sido muy solidarios con este programa“, manifestó la mandataria Sheinbaum ante los medios.

¿Sobre qué trata “México Canta”?

Esta es una competencia o reality que tiene dos objetivos que se forman en simultáneo. El primero es cambiar la perspectiva de la narrativa sobre cómo se difunden los sencillos de la música norteña y, a su vez, que nuevos talentos mezclados justamente a este ritmo se vayan dando a conocer, tanto en México como en Estados Unidos, tras ser un proyecto binacional.

“Buscamos cambiar la narrativa y traer música nueva“, añadió Claudia Sheinbaum antes de mencionar la nueva canción de Los Tigres del Norte “México sigue de pie” para culminar su intervención.

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