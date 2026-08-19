El Aston Villa ficha al japonés Zion Suzuki y complica el futuro de Dibu Martínez

El Aston Villa oficializó este miércoles la incorporación del guardameta japonés Zion Suzuki por una cifra cercana a los 35 millones de euros, un movimiento estratégico que reconfigura la portería del conjunto dirigido por Unai Emery e intensifica las dudas sobre la continuidad del argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Suzuki, de 23 años y procedente del Parma, firmó un contrato a largo plazo hasta 2031 tras destacar con la selección de Japón en la última Copa del Mundo. El traspaso del internacional nipón a la Premier League se aceleró luego de que el Paris Saint-Germain (PSG) dejara caer un preacuerdo verbal con el club italiano, permitiendo a la entidad de Birmingham cerrar la revisión médica y el fichaje definitivo a dos semanas del cierre del mercado europeo.

La llegada del refuerzo asiático impacta de forma directa en la situación institucional de Martínez en el club. El marplatense estuvo cerca de concretar su salida a la Juventus, pero la negociación se cayó de forma definitiva por diferencias financieras (el Villa exigía 15 millones de euros frente a los 6 ofertados por los de Turín) y por recelos del cuerpo médico italiano ante una fractura en un dedo que el marplatense arrastra desde la final de la Europa League y con la que disputó el Mundial 2026.

Tras frustrarse el traspaso de Martínez, la escuadra piamontesa fichó al italiano Guglielmo Vicario, procedente del Tottenham Hotspur, cerrándole las puertas de la Serie A. Asimismo, con el previo descarte por parte del Chelsea y el deseo manifestado por su agente, Gustavo Goñi, de solo salir bajo condiciones satisfactorias para la institución, el escenario de una venta antes del fin de mes se ha reducido significativamente.

El fichaje de Suzuki deja un panorama inédito en el vestuario de los ‘Villanos’, donde Martínez, referente e indiscutido bajo los tres palos durante las últimas campañas, deberá resolver su futuro o disputar la titularidad en un contexto de evidente reestructuración de la plantilla.

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