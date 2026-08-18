Caramelo se convierte en el primer eliminado de “Top Chef VIP 5”

Uno de los participantes favoritos del público en la quinta temporada de “Top Chef VIP”, Carlos Cruz (Caramelo), se convirtió en el primer eliminado, generando una sorpresiva reacción en los seguidores del reality e incluso en el resto de los participantes, que esperaban que siguiera en competencia.

Si bien el dominicano no destacaba por su habilidad en la cocina, su actitud era una de las favoritas entre los internautas y ayudó a darle el toque cómico al reality, con sus decisiones y formas de describir las cosas que realizaba.

Esto dice Caramelo tras ser eliminado de “Top Chef VIP”

Caramelo presentó un arroz que no convenció a los jueces. Sin embargo, todos los que contaban con inmunidad querían y consideraban que se merecían seguir en competencia. Algo que quedó reflejado con sus reacciones cuando fue revelada la eliminación. Incluso, Lupillo Rivera, quien tuvo un intercambio de palabras con Caramelo, se notó bastante triste tras escuchar el veredicto.

“Despedirse hoy duele un poco porque quería durar un poco más. Me voy con el trago amargo de no seguir avanzando, pero a la vez me genera un impacto fuerte para hacer lo posible por regresar la próxima temporada, pero vendré más ready que cualquiera“, expresó el dominicano, antes de agradecer a Telemundo por la oportunidad y a todos los seguidores que lo apoyaron.

Ninel Conde regresó con todo

Uno de los casos más curiosos es el de Ninel Conde, quien hace un par de días había manifestado que se marcharía del reality. No obstante, este lunes anunció su regreso tan solo un día después.

De hecho, hoy ya se reintegró al grupo participando en la prueba de inmunidad, donde quedó entre los finalistas, pero no logró conseguir el pin.

Lupillo Rivera adquiere el pin de inmunidad

Conde no consiguió el pin de inmunidad justamente porque Lupillo Rivera se lo “arrebató”, tanto a ella como al resto de los compañeros, con un plato que dejó impresionados a los jueces.

De esa manera, el cantante queda a salvo hasta la próxima eliminación y Romano sigue cuestionando las opiniones de los jueces sobre sus platillos. Ahora, le toca seguir insistiendo con la inmunidad en la siguiente prueba.

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