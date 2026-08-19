La DEA se unió a la investigación de la muerte de Hayden Panettiere

La Administración para el Control de Drogas (DEA) se unió a la investigación por la muerte de la actriz Hayden Panettiere.

Según informó ABC News y TMZ, la DEA inició una operación conjunta con el Departamento de Policía de Greenville, en Carolina del Sur, y la oficina del forense local. Sin embargo, la Policía de Greenville es el ente que lidera la investigación de este caso.

La incorporación de la DEA se produce luego de que las autoridades policiales emitieron un informe inicial en el que detallaron varios aspectos de la muerte de Panettiere, quien era una querida actriz y participó en proyectos como “Heroes” y “Nashville”.

Equipos de emergencia respondieron a una llamada de emergencia en un complejo de apartamentos en Greenville por una mujer inconsciente el pasado domingo 16 de agosto. Al llegar al lugar se determinó que Panettiere tenía un paro cardíaco y realizó el protocolo de reanimación, sin éxito.

Panettiere se encontraba en compañía de su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zack Hickerson.

Aunque la DEA se involucró en la investigación, las autoridades no han confirmado que haya algún indicio de consumo de drogas en el caso de Panettiere. las autoridades adelantaron que no existen indicios de delito en el caso de la querida actriz ni circunstancias sospechosas, anque continúa la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

La oficina del forense dijo que la causa y la forma oficiales de la muerte de Panettiere “están pendientes de una mayor investigación y de la finalización de estudios adicionales”.

Hayden Panettiere habló abiertamente sobre problemas que ha sufrido como la depresión y las adicciones en su libro “ “This Is Me: A Reckoning” , publicado en mayo de este año.

En ese libro, Panettiere compartió “una visión íntima y poco común de su vida a puerta cerrada, hablando abiertamente sobre la depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, el abuso doméstico y la pérdida”, según la sinopsis.

Panettiere es recordada por sus papeles en películas como “Ice Princess”, “Heroes” y “Nashville”, también protagonizó “Remember the Titans”, “Raising Helen”, varias películas de “Scream” y más.

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