Expareja de Hayden Panettiere y padre de su hija se expresa tras su fallecimiento

El orbe cinematográfico quedó sorprendido este domingo cuando se anunció el fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años y una de las personas que fue allegada a ella, su expareja Wladimir Klitschko, se expresó recientemente, tras quedar a cargo de su hija, de acuerdo a una publicación del portal BBC News.

Todavía no se confirma la causa de la muerte de quien actuó en las producciones de “Heroes” y “Nashville”, debido a que sufrió un par cardiaco del cual aún no se determina el origen. Aunque durante su vida estuvo involucrada en situaciones de abuso de sustancias, sus familiares, incluyendo a Klitschko, aunque no estaban juntos desde 2018.

Wladimir Klitschko emite emotivo mensaje a la memoria de Hayden Panettiere

El exboxeador asegura que no está de acuerdo con la manera en la que algunos medios llevaron la situación del deceso de Hayden, tras calificar como “trágica muerte” a un suceso del cual todavía no se determina la causa principal.

“Nos dejó demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, continuó, dejando claro que guarda un profundo cariño por la actriz y que “nada borrará los momentos que compartieron, ni el lugar que ella (Hayden) ocupó en su vida”.

Se encargará de inculcarle buenas referencias a su hija

Asimismo, Wladimir afirmó que se va a asegurar de transmitir la imagen que Panettiere les dejó a ellos, una buena imagen, a la pequeña Kaya, quien cuenta apenas con 11 años.

“A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que fue“, añadió.

“Extiendo mis más sentidas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, que también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto“.

Hayden Panettiere comenzó su relación con Wladimir Klitschko cuando tenía 19 años, en 2009, y permanecieron juntos hasta 2018, tras una separación por mutuo acuerdo.

En ese momento, después de apoyarla en su proceso de rehabilitación, el exboxeador convenció a Hayden de cederle la custodia de la pequeña Kaya, debido a los problemas de alcohol que atravesó en su etapa de posparto, una experiencia que la actriz contó en una autobiografía que compartió públicamente a principios de este año.

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