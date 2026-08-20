33 % de Puerto Rico se encuentra en sequía extrema, casi el doble de la semana pasada

SAN JUAN – El 33 % de Puerto Rico se encuentra en sequía extrema, casi el doble de lo registrado la semana pasada (17 %), según los datos publicados este jueves por el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

“En Puerto Rico, persistieron las condiciones de sequía y se registraron niveles mínimos históricos de caudal“, explica el organismo en un comunicado publicado en su portal.

“Las restricciones en el servicio de agua continuaron en algunas zonas del territorio. Gran parte de Puerto Rico sufrió un deterioro debido a la sequía con respecto a la semana anterior. La sequía extrema afecta tanto al este como al suroeste de Puerto Rico”, añadió.

Las escasas precipitaciones de los dos últimos meses han provocado un drástico descenso en los niveles de los embalses, lo que ha llevado a las autoridades a imponer desde hace dos semanas un racionamiento de agua en turnos de 48 horas a siete municipios, entre ellos San Juan.

La sequía extrema afecta a los municipios del sur central y occidental de la isla, así como a una zona en el noreste donde se ubica el embalse de Carraízo, en Trujillo Alto, cuya situación de ajustes operacionales ha obligado al racionamiento del agua a los abonados que se suplen del mismo.

El plan de interrupciones programadas afecta a unos 183,000 abonados (más de medio millón de personas) en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, y no se descarta que se amplíe a otras zonas.

Para ello, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó el pasado 31 de julio dos órdenes ejecutivas para declarar el estado de emergencia para el uso del agua y activar a la Guardia Nacional para proveer asistencia en el acarreo, distribución y purificación del agua.

El informe del Monitor también muestra que la sequía severa en la isla aumentó del 53.93% registrado la semana pasada al 62.86% de esta.

Igualmente, la sequía moderada se elevó del 72.18% de la semana anterior al 73.38% de esta, mientras que la categoría de anormalmente seco subió del 78.27 % al 82.91 %, mientras que solo el 17.09 % de la isla permanece libre de condiciones de sequía.

La situación se mantiene crítica, pese a que las lluvias de los pasados días, asociadas al paso de una onda tropical, han elevado un poco los niveles de algunas presas.

En el caso de Carraízo, el embalse está en 37.57 metros, 22 centímetros menos que lo registrado hace una semana, de acuerdo con los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Por su parte, el pantano de Cidra, en ese mismo municipio, también está bajo el nivel de ajustes operacionales con 400.13 metros, unos 10 centímetros menos del nivel de observación.

Los embalses de La Plata y Río Blanco también están descendiendo y llegando al nivel de ajustes operacionales.

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