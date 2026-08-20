“Betty La Fea: Más Fea Que Nunca” presenta nuevo tráiler antes de su estreno

La historia de Betty vuelve a tomar forma en Bogotá. Prime Video presentó el tráiler oficial y el arte principal de “Betty La Fea: Más Fea Que Nunca”, tercera temporada de la producción que llegará el 28 de agosto en exclusiva a la plataforma, con disponibilidad en más de 240 países y territorios.

El adelanto deja ver a una protagonista enfrentada a decisiones personales que podrían cambiar su rumbo, mientras Ecomoda vuelve a convertirse en uno de los escenarios centrales de su vida.

La nueva entrega también recupera elementos muy ligados a la historia original y suma apariciones que abren nuevas posibilidades para los personajes.

El regreso de El Cuartel de las Feas

Bogotá es nuevamente el telón de fondo de esta historia, en un claro homenaje a la ciudad donde comenzó todo. Uno de los momentos más esperados será el reencuentro de El Cuartel de las Feas, que volverá a reunirse con Sofía, interpretada por Paula Peña, por primera vez desde la telenovela original.

El Francés también estará de regreso, mientras que Román, personaje clave de la producción inicial, aparecerá por primera vez en esta nueva etapa. Su presencia apunta a nuevas dinámicas sentimentales que se cruzarán con las decisiones que Betty deberá tomar.

El tráiler adelanta, además, una combinación de nostalgia y humor, pero pone especial atención en el momento vital que atraviesa la protagonista. Viejos vínculos vuelven a aparecer mientras ella intenta encontrar una dirección para su futuro, tanto en Ecomoda, como fuera de sus oficinas.

Ana María Orozco encabeza el elenco

“Betty La Fea: Más Fea Que Nunca” es una producción de RCN Estudios y cuenta nuevamente con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello al frente de la historia. El elenco también incluye a Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos “Pity” Camacho, Diego Cadavid, Julio Cesar Herrera, Luces Velásquez T., Estefanía Gómez, Marcela Posada Arbeláez, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic.

La temporada está dirigida por Juan Carlos Mazo y producida por Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín. El equipo de guion está integrado por César Augusto Betancur “Pucheros”, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.

La tercera temporada de “Betty La Fea: Más Fea Que Nunca” se suma al catálogo internacional de Prime Video, que también incluye producciones como “Off Campus”, “Elle”, “Fallout”, “Spider-Noir”, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, “El Duro”, “Reacher”, “The Boys” y “The Summer I Turned Pretty”.

La cita para reencontrarse con Betty será el 28 de agosto, cuando la nueva etapa de la historia llegue a la plataforma.

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