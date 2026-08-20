MTV VMA’s 2026: eliminan la categoría Mejor Rock para esta edición

Hace un par de días, se anunciaron los nominados a la edición del 2026 de los MTV VMA’s. Con este anuncio llamó la atención la eliminación de la categoría Mejor Rock, y en su lugar la agruparon en Mejor Alternativo.

Esta decisión se ha convertido en un debate entre fanáticos y especialistas en la industria, pues los MTV Video Music Awards (VMA’s) nacieron en 1984. Su razón de ser era exponer el espíritu juvenil de la época y hacerle contra a los clásicos Premios Grammy.

Los organizadores de esta premiación no explicaron la razón por la que eliminaron la categoría y tampoco se ha declarado si será de forma definitiva o si podría variar anualmente. Para tener esta información, el medio especializado “Loudwire” consultó a Paramount, quien maneja MTV, para encontrar lo que hay detrás de esta decisión.

Esta decisión ha reforzado algunas teorías de internet en las que se afirma que el rock murió. Sin embargo, en los últimos años la revista musical “Rolling Stone” ha asegurado que el género ha entrado en una nueva etapa.

Según “Rolling Stone”, recientemente aumentaron las reproducciones de la música de Led Zeppelin en plataformas digitales; este aumento está relacionado con el estreno de “Becoming Led Zeppelin”, un documental sobre la banda que se estrenó el año pasado.

También se resalta que el rock logró posicionarse como el segundo género más importante de Estados Unidos en 2025.

Aunque se ha generado este debate en redes sociales y se han compartido análisis de especialistas, aún no se tienen declaraciones de figuras importantes del género.

En la categoría Mejor Alternativo, que sustituiría la histórica categoría para el rock, se nominó a Geese, “Taxes”; mgk & Fred Durst, “FIX UR FACE”; Noah Kahan, “The Great Divide”; Olivia Rodrigo, “the cure”; SOMBR, “Homewrecker”; Tame Impala, “Dracula”; y twenty one pilots, “Drag Path”.

Por otro lado, los MTV VMA’s 2026 tienen a Madonna como protagonista, pues la estrella pop logró reunir 11 categorías. Detrás de ella está Taylor Swift con nueve categorías.

La ceremonia de premiación está programada para el 27 de septiembre. Los nominados y otros invitados se reunirán en el Peacock Theater en Los Ángeles, California.

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