¿Pagas demasiado de renta? Así puedes negociar un precio más bajo

Pagar la renta que propone el propietario no siempre tiene que ser el final de la conversación. Negociar el precio, especialmente al renovar un contrato, puede abrir la puerta a una mensualidad menor, una congelación del alquiler o beneficios adicionales que reduzcan el costo total de vivir en la propiedad.

Según una encuesta reciente de Apartments.com citada por MoneyLion, cerca del 50% de los inquilinos en Estados Unidos acepta el precio inicial de la renta y posteriores aumentos sin intentar negociar.

Sin embargo, los propietarios también enfrentan costos cuando una vivienda queda vacía, como limpieza, reparaciones y publicidad para encontrar un nuevo arrendatario.

Investiga cuánto cuestan propiedades similares

Antes de solicitar una reducción, el portal de finanzas personales MoneyLion recomienda reunir información que respalde la petición.

El primer paso es comparar el precio con viviendas similares en la misma zona utilizando plataformas como Zillow, Apartments.com o Craigslist.

Si departamentos o casas comparables se ofrecen por menos, esos anuncios pueden servir como argumento para pedir que el precio se ajuste al mercado.

También conviene demostrar que se ha sido un buen inquilino.

Un historial de pagos puntuales, buen crédito, pocos problemas durante la estancia y varios años viviendo en la propiedad pueden fortalecer la negociación.

Otro elemento importante es revisar cuántas unidades vacías existen en el edificio.

Mientras mayor sea la cantidad de departamentos disponibles, mayor podría ser el incentivo del propietario para conservar a un inquilino confiable.

El momento de negociar también importa

La recomendación es comenzar entre dos y tres meses antes de que termine el contrato.

Así, el propietario todavía no ha tenido que anunciar la unidad y ambas partes cuentan con tiempo para negociar.

Las temporadas de menor demanda, como algunos meses de invierno, también pueden ofrecer mayor poder de negociación.

No tienes que limitarte a pedir una renta menor

El inquilino puede solicitar directamente una reducción mensual respaldada por los precios de propiedades comparables, pero existen otras alternativas.

Una opción es pedir un mes gratuito, un depósito menor, la eliminación de ciertas tarifas o que la renta se mantenga sin aumentos durante el nuevo contrato.

Si el propietario no acepta reducir la mensualidad, también pueden negociarse cargos relacionados con estacionamiento, almacenamiento, servicios públicos o amenidades.

Incluso es posible solicitar mejoras a la vivienda, como electrodomésticos nuevos, pintura, alfombra o la instalación de lavadora y secadora dentro de la unidad.

Qué puedes ofrecer a cambio

Una negociación puede resultar más atractiva para el propietario si el inquilino ofrece algo a cambio.

Firmar un contrato por un periodo más largo reduce el riesgo de que la propiedad quede vacía.

Otra posibilidad es pagar anticipadamente dos o tres meses de renta.

También se puede ofrecer flexibilidad sobre una eventual fecha de salida o realizar trabajos menores en la propiedad, cuando resulte apropiado.

Puedes utilizar argumentos como: “Estoy viendo unidades comparables en el vecindario por $X. Me gustaría quedarme, ¿podemos ajustar mi renovación para que coincida con el mercado?”.

Otro planteamiento posible es: “He pagado puntualmente durante X años y cuido muy bien la unidad. Me gustaría renovar, pero el aumento propuesto hace que sea difícil”.

Finalmente, antes de negociar conviene determinar cuál es el precio máximo que se está dispuesto a pagar.

Estar realmente dispuesto a mudarse si no se alcanza un acuerdo puede colocar al inquilino en una posición más fuerte.

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