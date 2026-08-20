Victoria Ruffo sobre Aitana Derbez: “Están refeos a esa edad”

Victoria Ruffo volvió a generar polémica luego de responder, con la naturalidad que suele caracterizarla frente a los reporteros, una pregunta relacionada con la hija de su expareja, Eugenio Derbez.

La menor, de 10 años, recientemente debutó sobre el escenario junto a su mamá, Alessandra Rosaldo, en el Auditorio Nacional. Su presentación recibió muestras de cariño, aunque también estuvo acompañada por comentarios sobre su apariencia en redes sociales.

Precisamente ese tema apareció durante el encuentro de Ruffo con los medios. Al escuchar que le preguntaban por la pequeña, la actriz quiso saber primero su edad.

“¿Cuántos años tiene Aitana?”, reaccionó Ruffo ante los medios, que le dijeron: “10”.

A partir de ahí, la intérprete de “Corona de lágrimas” hizo una reflexión sobre los cambios físicos que atraviesan los niños al acercarse a la adolescencia. Sin embargo, la manera en la que expresó su punto de vista provocó cuestionamientos entre algunos usuarios.

“Está en la peor edad, están refeos a esa edad, muy feítos, no sabemos si van o vienen. Están flacos, gordos o panzones”, dijo con absoluta espontaneidad.

Después, Ruffo puso el foco en las habilidades de la pequeña sobre el escenario y celebró su desempeño artístico: “Pero si canta bien, qué padre y si baila bien, qué padre”, añadió sonriente.

Las redes sociales reaccionaron al comentario

El fragmento de la intervención comenzó a circular por distintas plataformas digitales y las opiniones quedaron divididas. Mientras algunas personas interpretaron las palabras de la actriz como una muestra de espontaneidad y restaron importancia a sus dichos, otras consideraron que hablar de la apariencia de una menor era innecesario.

Entre las reacciones publicadas por usuarios se pueden encontrar comentarios como: “Ella es como los niños, que no mienten”, “Mi niña tiene 10 y está hermosa”, “Ya, supéralo, Victoria”, “Con el físico de los niños uno no se mete”.

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