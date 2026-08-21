Rubio y canciller canadiense abren diálogo clave para alcanzar un acuerdo sobre aranceles

La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá entró en una fase decisiva mientras ambos gobiernos intentan cerrar un acuerdo que permita reducir las tensiones por los aranceles. En medio de estas negociaciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con la canciller canadiense, Anita Anand, para abordar asuntos económicos y de seguridad.

El encuentro ocurre a pocos días de que el presidente Donald Trump decidiera aplazar tres días la entrada en vigor de nuevos aranceles de hasta 50% sobre productos canadienses. La pausa dio a los negociadores un margen adicional para intentar alcanzar un pacto antes de que expire el nuevo plazo.

Las negociaciones llegan a un punto clave

Canadá y Estados Unidos buscan concretar un acuerdo que reduzca algunas de las principales barreras comerciales que han afectado a ambos países durante los últimos meses.

El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, afirmó el jueves que las partes están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo, aunque reconoció que todavía quedan asuntos por resolver.

Las conversaciones se desarrollan en Washington bajo presión de una nueva fecha límite. Trump ha advertido que un arancel adicional del 50% sobre unos $20,000 millones de dólares en productos canadienses podría entrar en vigor el sábado si no se alcanza un entendimiento.

El Gobierno canadiense busca reducir el impacto de los gravámenes estadounidenses sobre sectores estratégicos, mientras Washington exige concesiones para mejorar el acceso de productos estadounidenses al mercado canadiense.

Rubio y Anand abordan seguridad y economía

En paralelo a las negociaciones comerciales, Rubio y Anand mantuvieron su encuentro en la Casa Blanca.

El secretario de Estado estadounidense informó que la conversación estuvo enfocada en fortalecer la coordinación entre los dos países en materia de seguridad compartida y prioridades económicas.

La reunión amplía las conversaciones más allá de los aranceles y refleja la importancia que ambos gobiernos conceden a la relación bilateral, que también incluye asuntos de seguridad continental, cadenas de suministro y cooperación económica.

¿Qué podría cambiar con el acuerdo?

Uno de los principales puntos bajo discusión son los aranceles que afectan a la industria automotriz canadiense.

De acuerdo con fuentes conocedoras de las negociaciones, la propuesta contempla reducir el arancel de referencia para vehículos fabricados en Canadá de 25% a 15%.

También se analiza reducir a la mitad los gravámenes sobre acero y aluminio, que pasarían del 50% al 25% bajo determinadas condiciones y posibles cuotas de importación.

Todavía existen diferencias sobre la forma en que se calculará el contenido canadiense y estadounidense de los productos, especialmente en el sector automotriz.

Este punto es relevante porque la manera en que se contabilicen las piezas y materiales podría determinar cuánto terminarán pagando realmente los fabricantes en aranceles.

Washington también busca concesiones de Ottawa

Estados Unidos ha planteado además cambios relacionados con el acceso de productos estadounidenses al mercado canadiense.

Entre los asuntos discutidos están las restricciones provinciales a la venta de bebidas alcohólicas estadounidenses, así como determinadas políticas que Ottawa mantiene para proteger sectores nacionales.

Trump ha señalado que un eventual acuerdo debería mejorar las condiciones para los exportadores estadounidenses y beneficiar a los trabajadores de su país.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, también expresó confianza en que el pacto pueda proteger a los trabajadores estadounidenses y fortalecer la economía de América del Norte.

La presión aumenta antes del nuevo plazo

Trump había previsto originalmente que los nuevos aranceles comenzaran a aplicarse esta semana, pero decidió retrasarlos tres días debido a los avances registrados en las conversaciones.

La decisión evitó por ahora una nueva escalada comercial y permitió que los equipos negociadores continuaran trabajando.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también ha señalado que hubo avances importantes, aunque su Gobierno mantiene reservas sobre algunos de los términos que se discuten.

Carney incluso informó a los gobernadores de las provincias canadienses sobre el estado de las negociaciones y pidió prepararse para posibles cambios si finalmente se alcanza un acuerdo.

Una disputa que viene desde 2025

Las actuales conversaciones son el resultado de una disputa comercial que comenzó durante el primer año del segundo mandato de Trump.

Washington impuso aranceles a numerosos productos canadienses, mientras Ottawa respondió con medidas de represalia contra mercancías estadounidenses.

Aunque posteriormente se eliminaron o modificaron algunos de esos gravámenes, otros permanecieron vigentes y la tensión volvió a aumentar con la amenaza de nuevos aranceles del 50%.

La disputa también se desarrolla mientras Estados Unidos, México y Canadá se preparan para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El acuerdo aún no está cerrado

A pesar del optimismo expresado por Trump y los gobiernos de ambos países, Estados Unidos y Canadá todavía no han formalizado un acuerdo definitivo.

Los negociadores deben resolver cuestiones relacionadas con los aranceles, las reglas de contenido para vehículos, el acero y el aluminio, además de otras condiciones comerciales.

El resultado de estas conversaciones será determinante para la relación económica entre Washington y Ottawa y podría marcar el camino para las negociaciones más amplias sobre el futuro del T-MEC.

Por ahora, el reloj sigue corriendo: los equipos de ambos países tienen hasta el nuevo plazo establecido por Trump para intentar convertir los avances anunciados en un acuerdo formal y evitar una nueva ronda de aranceles.

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