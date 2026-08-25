Jamal Musiala se perderá estreno del Bayern Múnich en la Bundesliga por sus desmayos

Tras los amargos episodios y preocupantes imágenes que dejó Jamal Musiala durante la pretemporada con el Bayern Múnich, cayendo hasta dos veces en choques amistosos por intempestivos desmayos, el club bávaro ha tomado decisiones.

Los muniqueses han decidido no acelerar el regreso del futbolista germano y, por tanto, no estará disponible para el estreno liguero ante el Stuttgart, previsto para este viernes, después de que el club haya considerado que todavía necesita tiempo para completar el proceso de adaptación a su nuevo tratamiento.

La ausencia del internacional alemán supone un nuevo capítulo dentro de una situación que el Bayern conoce desde la pasada temporada.

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We kick-off the Bundesliga season on Friday ? Stuttgart at the Allianz Arena ??? pic.twitter.com/SkSgDXCx7S — FC Bayern (@FCBayernEN) August 25, 2026

Los problemas médicos de Musiala no fueron descubiertos a raíz de los últimos incidentes, sino que ya estaban bajo seguimiento durante el curso anterior.

Así lo explicó Max Eberl, director deportivo del conjunto bávaro, quien aseguró que la entidad ha convivido con esta circunstancia durante meses y que actualmente existe un conocimiento mucho mayor sobre cómo abordarla.

Vincent Kompany transmitió tranquilidad

El propio Vincent Kompany también quiso transmitir tranquilidad. El técnico del Bayern señaló que el club ha dejado atrás la fase inicial de preocupación y que dispone de las herramientas necesarias para gestionar la situación.

La postura de la entidad pasa ahora por respetar los plazos establecidos por los especialistas y evitar cualquier riesgo innecesario con uno de sus futbolistas más importantes.

Los dos episodios más recientes se produjeron en un corto intervalo de tiempo. Musiala perdió el conocimiento durante el encuentro frente al Leipzig el 15 de agosto y volvió a desplomarse tres días después, esta vez ante el Heidenheim.

Tras el segundo incidente, el propio jugador explicó que estos episodios estaban vinculados con una disfunción neurológica diagnosticada y que se encontraba recibiendo tratamiento.

La situación también ha obligado a revisar la medicación que seguía el futbolista. Según explicó Eberl, los recientes desvanecimientos podrían guardar relación con una modificación del tratamiento, después de que Musiala hubiera completado con normalidad la temporada anterior. El Bayern trabaja ahora para que la nueva pauta consiga estabilizar de nuevo la situación.

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