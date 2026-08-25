La nueva película de Woody Allen es financiada por la Comunidad de Madrid y tiene varias condiciones

El director Woody Allen iniciará el rodaje de su próxima película el 5 de octubre, la cual se grabará en Madrid, España. Un aspecto importante de esta nueva producción es que recibió financiamiento de fondos de la Comunidad de Madrid y deberá seguir ciertas condiciones.

De acuerdo con medios de comunicación como El País y Variety, la película contará con un financiamiento de la Comunidad de Madrid de $1,5 millones de euros. La entrega de esta financiación se realizará de manera escalonada.

Una de las condiciones que más llama la atención es que obligatoriamente el título de la película, el cual se mantiene bajo reserva todavía, debe contener la palabra Madrid. Este es un aspecto particularmente interesante, ya que Allen se ha caracterizado por decidir el título de sus películas luego de terminar el montaje.

Las condiciones a las cuales está sujeta la aportación pública de la Comunidad de Madrid a la nueva película de Woody Allen tienen como objetivo convertirse en una herramienta para dar visibilidad internacional a la región a través de la película y de sus localizaciones.

La entrega del financiamiento también está sujeta a otra condición: la película debe estrenarse en un festival de cine internacional como el Festival de Cine de Venecia o el Festival de Cine de Cannes.

El Ayuntamiento de Madrid también declaró en diciembre que al menos el 15% de las escenas de la película se rodarán en exteriores, “lo que permitirá reconocer fácilmente la ciudad y mostrar sus facetas culturales, arquitectónicas e históricas”.

La nueva película de Woody Allen será producida y distribuida por la productora española Wanda Vision. En diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Madrid confirmó su apoyo a la película de Allen y aseguró que la preproducción y la producción tendrán lugar en Madrid, mientras que la postproducción se repartirá entre Madrid y Nueva York.

Por el momento se desconoce la trama y qué actores se sumarán al elenco de la película. El Ayuntamiento de Madrid estima que el 79% de la inversión total de la película, que asciende a $11.4 millones de dólares, se gastará en la ciudad, generando 1,196 empleos directos y 2,293 empleos indirectos.

Woody Allen se alejó de Hollywood y empezó a hacer películas en Europa luego de que resurgieran antiguas acusaciones de abuso sexual en su contra durante la era del #MeToo.

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