Pizza Hut lanza promoción de ‘pizza de por vida’: así puedes ganar

Pizza Hut puso en marcha una nueva campaña vinculada con la temporada de futbol americano que incluye promociones especiales y un concurso cuyo premio principal es pizza de la cadena de por vida.

La iniciativa, presentada junto con Pepsi, tiene como figura al quarterback de los Buffalo Bills, Josh Allen, y aprovecha una de las palabras más reconocibles del futbol americano: “hut”, utilizada habitualmente por los quarterbacks durante las jugadas.

Cómo participar para ganar pizza de por vida

De acuerdo con Parade, quienes quieran competir por el premio deben grabar y enviar un video de al menos 10 segundos en el que aparezcan diciendo “hut” mientras realizan alguna actividad relacionada con un día de partido.

La participación no está limitada a personas jugando futbol americano.

Pizza Hut plantea que los concursantes pueden mostrarse como el ‘quarterback’ o líder de diferentes actividades del día del juego y explicar brevemente por qué, para ellos, el partido comienza con “hut”.

Entre las ideas sugeridas por la compañía se encuentra el ‘quarterback literal’, que puede aparecer jugando en el patio, en una liga recreativa o durante una reunión previa al partido.

Otra opción es representar al ‘quarterback del tailgate’, encargado de organizar las mesas, comida y preparativos antes del encuentro.

También está la categoría informal del ‘quarterback de la fiesta para ver el partido’, dirigida a quien organiza los bocadillos, los lugares para sentarse, el control remoto y, por supuesto, la pizza.

Pizza Hut incluso propone una versión para quien organiza todo a través del teléfono: el ‘quarterback del chat grupal’, es decir, la persona encargada de entusiasmar a sus amigos y coordinar los planes antes del inicio del partido.

La promoción está disponible para residentes legales de los 50 estados de Estados Unidos y Washington, D.C. Para participar es necesario tener al menos 18 años, haber alcanzado la mayoría de edad en el estado donde se reside y ser miembro del programa de lealtad Hut Rewards.

No se requiere realizar ninguna compra y únicamente se permite una participación por persona.

Los interesados tienen hasta el 24 de octubre de 2026 a las 8:00 p.m. ET para enviar su participación.

¿Qué significa ganar “pizza de por vida”?

Pizza Hut aclaró que habrá tres ganadores y que cada uno recibirá 1,000,000 de puntos de Hut Rewards, con un valor aproximado de $10,800 por premio.

Es decir, la llamada ‘pizza de por vida’ no consiste en recibir pizzas de manera ilimitada, sino en esa cantidad de puntos del programa de recompensas de la cadena.

Pizza Hut también ofrece nuevas promociones

El concurso llega acompañado de varias ofertas disponibles a nivel nacional.

Una de ellas es The Big Hut Deal, que permite comprar una pizza grande con tres ingredientes y elegir el tipo de masa por $10.

La compañía también lanzó una edición para días de partido de su Triple Treat Box.

El paquete incluye dos pizzas, breadsticks y palitos de canela desde $21.99. Los clientes pueden añadir una botella de Pepsi de 2 litros por $2 adicionales.

Otra novedad son las cajas de pizza de edición limitada inspiradas en el futbol americano.

Las pizzas medianas y grandes llegarán en empaques que incluyen piezas recortables capaces de convertirse en postes de gol de campo. Al colocar dos cajas una frente a otra, estas pueden formar una pequeña cancha de futbol americano.

La estrategia combina promociones de comida, elementos coleccionables y la posibilidad de obtener el premio más llamativo de la campaña: pizza de Pizza Hut de por vida.

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