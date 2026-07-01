Target lanza “Beauty Studio” tras terminar alinaza con Ulta

La cadena minorista Target comenzará en las próximas semanas a retirar los productos de Ulta Beauty de sus tiendas, marcando el fin de una colaboración comercial que no será renovada más allá del verano de 2026.

La decisión forma parte de un ajuste estratégico de ambas compañías, que ahora seguirán caminos separados dentro del competitivo mercado de la belleza en Estados Unidos.

El fin de una alianza comercial

De acuerdo con Target, la alianza con Ulta Beauty dejó resultados positivos, pero ambas partes acordaron no extender el contrato.

Rick Gomez, vicepresidente ejecutivo y director comercial de la empresa, destacó que la colaboración ayudó a mejorar la experiencia de compra, aunque la compañía ahora busca evolucionar su propuesta.

Nace “Target Beauty Studio”

Tras la salida de Ulta, alrededor de 600 tiendas de Target adoptarán un nuevo concepto llamado Target Beauty Studio, un espacio dedicado a productos de cuidado personal, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello.

El nuevo formato incluirá aproximadamente 80 marcas internacionales existentes y sumará cerca de 60 nuevas marcas al portafolio de la cadena.

La empresa planea expandir este modelo a más ubicaciones tras su implementación inicial.

La estrategia de Ulta Beauty tras la ruptura

Mientras tanto, Ulta Beauty continuará su crecimiento con una estrategia independiente.

La compañía confirmó que mantiene su plan de expansión con la apertura de más de 50 nuevas tiendas por año, reforzando su presencia en el mercado estadounidense.

Un nuevo enfoque en la experiencia de compra

Desde Target, la apuesta está centrada en ofrecer una experiencia más personalizada dentro de sus tiendas físicas.

Amanda Nusz, vicepresidenta sénior de comercialización y belleza, explicó que el nuevo concepto busca facilitar el acceso a marcas de prestigio y generar una experiencia de compra más dinámica y orientada a la innovación.

Reconfiguración del mercado de belleza en EE.UU.

La salida de Ulta Beauty de Target refleja una reconfiguración más amplia del sector minorista de belleza en Estados Unidos, donde las cadenas buscan controlar de forma directa su oferta de productos y fortalecer sus propios espacios especializados.

Con esta decisión, tanto Target como Ulta avanzan hacia estrategias distintas, pero enfocadas en un mismo objetivo: crecer dentro de un mercado altamente competitivo y en constante cambio.

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