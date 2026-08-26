“La Casa de los Famosos México 4”: Yanet García es eliminada desde el exilio

La producción de “La Casa de los Famosos México 4” ya había advertido que durar algunos días en el exilio no sería el único castigo que tendrían los “muebles” y eso quedó confirmado este cuando Yanet García fue eliminada por los propios habitantes.

Galilea Montijo apareció de sorpresa en la noche de cine y dio el inesperado anuncio, debido a que generalmente las votaciones entre habitantes son para enviar a algunos a la placa de nominado, pero los eliminados generalmente los decide el público.

Yanet García fue la más “mueble” entre los muebles”, según los habitantes

Desde el lunes, Luis Chaparro, Yanet García y Ese Pérez fueron enviados al “exilio“, una pequeña casa con condiciones muy incómodas para vivir, debido a que, según el público, eran los tres menos participativos en la competencia.

La consecuencia mayor la decidieron los mismos habitantes, tras sumar 6 puntos para Ese Pérez, 3 puntos para Luis Chaparro y 2 puntos para Yanet García, quien se convirtió en la quinta eliminada tras sumar menos votos para regresar a la casa.

Así queda la lista de participantes que abandonaron “La Casa de los Famosos México 4”

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Ese Pérez se sorprende con la salida de Yanet García

Ante lo desconocido e inesperado de este nuevo método, Ese Pérez creía que Yanet permanecería en el “exilio” por unos días más, pero no que había sido eliminada y, cuando la jefa le informó, le cayó un poco pesada la noticia.

“Convivimos las últimas horas juntos dentro de este reality; te deseo todo el éxito. Eres una persona bien ‘perrona’ y espero que nos veamos allá afuera para que lleves a conocer tu país”, fue el mensaje de despedida que le dejó Ese Pérez a Yanet a través de la cámara.

Respecto a su estrategia de juego tras venir del “exilio”, Ese aseguró que no va a cambiar. Que solamente debe ser un poco más inteligente y selectivo con sus amistades.

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