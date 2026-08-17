Mochilas y útiles escolares gratis en NYC: fechas y lugares

Nueva York tendrá varios eventos gratuitos de regreso a clases para que las familias puedan conseguir mochilas y útiles escolares sin costo antes del inicio del ciclo 2026-2027.

Con el regreso a clases cada vez más cerca, el gasto familiar vuelve a ocupar un lugar central. Mochilas, cuadernos, lápices, carpetas y otros materiales pueden representar una factura considerable, especialmente para hogares con varios estudiantes. Frente a ese panorama, organizaciones comunitarias y grupos sin fines de lucro preparan una serie de jornadas en distintos vecindarios de la ciudad.

Durante estos eventos, las familias podrán acceder a mochilas y útiles escolares gratuitos, además de otros recursos pensados para acompañar a los estudiantes en el comienzo del año académico. Las actividades se distribuirán entre Brooklyn, Queens, Manhattan y El Bronx, con fechas que se extienden desde el 18 de agosto hasta el 6 de septiembre.

¿Dónde conseguir mochilas y útiles escolares gratis en NYC?

La primera jornada está programada para el 18 de agosto en Canarsie Park, en Brooklyn, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Ese mismo día habrá otra actividad en Windmuller Park/Lawrence Virgilio Playground, en Queens, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

El calendario continúa el 21 de agosto en Essex Street Community Garden, ubicado en Fulton Street, Brooklyn, de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. El 22 de agosto será especialmente activo, con eventos en Brooklyn, Manhattan y El Bronx, entre ellos Williamsbridge Oval Recreation Center, Riley-Levin Children’s Garden, McLeod’s Community Garden y Throggs Neck Community Alliance.

El 23 de agosto, una jornada en la Iglesia Cristiana Pentecostal, en West 17th Street, Manhattan, ofrecerá otra oportunidad para las familias. Posteriormente, el 27 de agosto, Union Settlement, en East Harlem, tendrá un evento de mediodía a 4:00 p.m.

La agenda sigue el 28 de agosto en Herbert Von King Park, Brooklyn. Un día después, el 29 de agosto, se realizarán actividades en Home Depot Children’s Garden y Los Amigos Community Garden, Target East Harlem Community Garden, First Baptist Church East Elmhurst y Highland Park, Lower Playground.

Fechas de agosto y septiembre

Para quienes no puedan acudir durante la última semana de agosto, todavía habrá alternativas en los primeros días de septiembre. El 30 de agosto se celebrará una jornada en Eastchester Road Community Garden, en El Bronx, mientras que el 31 habrá una actividad en Damiano Pizzaro Community Garden, también en ese distrito.

El 3 de septiembre, Coney Island será escenario de otro evento, en Surf Avenue, Brooklyn, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. La última fecha incluida en este calendario será el 6 de septiembre, cuando el Jacob Javits Center, en Manhattan, recibirá una jornada de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aunque el propósito común es ayudar a los estudiantes, las condiciones de participación pueden variar de un evento a otro. Algunas actividades pueden requerir registro previo, mientras que otras funcionan por orden de llegada. Por ello, las familias deberían verificar con anticipación los requisitos de cada jornada antes de trasladarse.

En varios casos, además de los materiales básicos, los eventos representan una oportunidad para que padres, madres y cuidadores conozcan programas de apoyo disponibles en sus propias comunidades. Ese componente resulta particularmente útil cuando las necesidades del hogar no terminan con la compra de artículos escolares.

La distribución también ocurre en espacios conocidos por los residentes, como parques, jardines comunitarios, iglesias y centros vecinales. Conviene considerar el tiempo de traslado y llegar con anticipación, especialmente cuando la atención se realiza por orden de llegada.

Un apoyo ante los gastos del regreso a clases

Para muchas familias, recibir una mochila o un paquete de útiles no elimina todos los gastos escolares, pero sí puede liberar parte del presupuesto para otros compromisos del hogar.

Además, estos encuentros cumplen una función que va más allá de la entrega de materiales. Al reunir a residentes, organizaciones y voluntarios, las jornadas pueden convertirse en puntos de acceso a información y otros servicios comunitarios.

Con el ciclo escolar 2026-2027 a punto de comenzar, estas iniciativas ofrecen una opción concreta para quienes buscan reducir el costo de la preparación escolar. Revisar fechas, horarios y posibles requisitos antes de asistir puede marcar la diferencia, sobre todo en los eventos con cupos o atención limitada.

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