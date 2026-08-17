Repartirán tarjetas Student OMNY gratis a estudiantes de escuelas públicas de NYC por el regreso a clases

Con el regreso a clases cada vez más cerca, las familias de la ciudad de Nueva York comienzan a preparar uniformes, útiles, horarios y, también, la forma en que sus hijos llegarán diariamente a la escuela. Para miles de estudiantes que utilizan el transporte público, hay una novedad importante: las escuelas de la ciudad repartirán tarjetas Student OMNY para el nuevo ciclo escolar.

De acuerdo con PIX 11 News, las tarjetas permitirán a los estudiantes elegibles viajar gratuitamente en el metro y los autobuses de NYC. A diferencia de otros beneficios de transporte que deben solicitarse directamente ante una agencia, en este caso serán los propios centros educativos los encargados de entregar las tarjetas a los alumnos.

El programa busca facilitar los desplazamientos hacia y desde la escuela, pero sus beneficios no se limitan al horario escolar. Las tarjetas podrán utilizarse durante todo el año, incluidos fines de semana y vacaciones de verano.

¿Quién repartirá las tarjetas Student OMNY?

Las Student OMNY Cards son distribuidas exclusivamente por las escuelas de New York City Public Schools (NYCPS). Esto significa que las familias no deben acudir a una estación de la MTA para obtenerlas.

La agencia de transporte no entrega estas tarjetas directamente al público. Por ello, los padres que tengan dudas sobre cuándo recibirán el beneficio o si su hijo es elegible deben consultar con la escuela correspondiente.

Los centros educativos son responsables de asignar las tarjetas a los estudiantes y registrar esa información en las bases de datos de transporte escolar de NYCPS.

Para las familias que se preparan para el inicio del curso, este punto resulta especialmente relevante: la entrega de la tarjeta forma parte de la preparación escolar, por lo que conviene verificar con anticipación los procedimientos establecidos por cada centro.

4 viajes gratuitos todos los días

Una vez recibida, la Student OMNY Card permitirá realizar hasta 4 viajes gratuitos diarios. El beneficio funciona en cualquier momento del día y no está restringido exclusivamente a los horarios de entrada y salida de las escuelas.

También puede utilizarse los 7 días de la semana, incluso durante los fines de semana y el verano.

Las tarjetas permiten, además, aprovechar transferencias gratuitas entre el metro y los autobuses locales, limitados y Select Bus Service, así como entre autobuses.

La amplitud del beneficio representa un cambio frente a las antiguas Student MetroCards, que tenían mayores restricciones sobre cuándo podían utilizarse.

La tarjeta seguirá vigente durante el verano

Las familias no tendrán que preocuparse por reemplazar la tarjeta cuando termine el periodo regular de clases. La Student OMNY Card es válida durante todo el año escolar y continúa activa durante el verano.

Su vigencia se extiende hasta el siguiente año escolar, de modo que el estudiante puede seguir utilizando el beneficio durante las vacaciones.

Además del metro y los autobuses de la ciudad, las tarjetas pueden utilizarse en Staten Island Railway, el Roosevelt Island Tram y el Hudson Rail Link, de acuerdo con las condiciones del programa.

¿Qué ocurre si un estudiante pierde su tarjeta?

La recomendación para las familias es actuar rápidamente si la tarjeta se pierde, es robada o deja de funcionar.

En caso de pérdida o robo, el estudiante debe informar a su escuela. El centro educativo podrá desactivar la tarjeta anterior y gestionar una de reemplazo. El programa contempla un reemplazo gratuito para tarjetas perdidas, dañadas o robadas.

Si la tarjeta presenta problemas al momento de hacer el tap, el estudiante puede pedir asistencia a un agente de estación o al operador del autobús. Si continúa sin funcionar, deberá devolverla a la escuela para solicitar otra.

Un apoyo para las familias durante el regreso a clases

La distribución de las Student OMNY Cards llega en un momento en que las familias neoyorquinas ultiman los preparativos para el comienzo del nuevo ciclo escolar. Para quienes dependen del transporte público, contar con 4 viajes gratuitos diarios puede representar un alivio importante en el presupuesto familiar.

La principal recomendación es sencilla: consultar directamente con la escuela sobre la entrega de la tarjeta. No es necesario acudir a la MTA para obtenerla, ya que el sistema de distribución está a cargo de los centros educativos.

Una vez en manos del estudiante, la tarjeta podrá acompañarlo durante todo el año escolar, los fines de semana y las vacaciones de verano, ampliando las posibilidades de movilidad sin que cada trayecto implique un gasto adicional.

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