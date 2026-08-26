Se llevaron el premio mayor de $2,9 millones de lotería ´Jersey Cash 5´ jugando en línea

Un jugador de la Lotería de Nueva Jersey en el condado Middlesex ganó el premio mayor de $2,975,145 dólares en el sorteo del lunes 24 de agosto del juego “Jersey Cash 5” tras acertar los cinco números.

Esa noche los números ganadores fueron 01, 07, 08, 16 y 21. El Bullseye fue 07 y el XTRA el 03. El boleto ganador se vendió a través de Jackpocket, el servicio oficia de boletos en línea de la Lotería estatal. El vendedor recibirá una bonificación de 2,000 dólares, acotó Patch.com.

Además del premio mayor, 111 jugadores acertaron cuatro de los cinco números más el Bullseye, ganando $500 dólares cada uno. De ellos, 27 habían comprado la opción XTRA, lo que multiplicó su premio a $1,500.

Desde entonces, el premio mayor de Jersey Cash 5 se ha reiniciado en $160,000 dólares para el sorteo de esta noche, 26 de agosto. Las probabilidades de acertar los cinco números y ganar el premio mayor con un boleto de $2 dólares son de 1 entre 1,221,759, recordó NJ.com.

El 9 de julio otro afortunado jugador ganó el premio mayor de $1,332,203 dólares en el sorteo de Jersey Cash 5. El 6 de mayo otra persona ganó un premio mayor de $3,28 millones en ese juego de sorteo diario de la Lotería de Nueva Jersey. Los jugadores eligen cinco números entre el 1 y el 45, y pueden añadir la opción XTRA para tener la oportunidad de multiplicar hasta cinco veces los premios que no correspondan al premio mayor. El número Bullseye ofrece a los jugadores una oportunidad adicional de ganar. Los sorteos se celebran los siete días de la semana a las 10:57 p.m.

Más de $1,000 millones de dólares aportó la Lotería de Nueva Jersey para el fondo de pensiones de los empleados públicos del estado gracias a que sus ventas aumentaron casi 5% durante el último año fiscal, sobre todo en juegos como Jersey Cash 5, Powerball y boletos de raspadito.

En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020. En tanto, la vecina Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,600 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado. Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).