Murió en el Monumental un fanático de River Plate durante duelo con Independiente Santa Fe

Un hincha de River Plate murió este miércoles en el estadio Mâs Monumental (Buenos Aires), durante el partido que el equipo de Argentina disputó ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.

Una noche que prometía máxima tensión futbolística en el recinto de Núñez, terminó teñida de luto.

De acuerdo a medios locales, el trágico episodio ocurrió en el sector de la platea San Martín, donde el simpatizante sufrió un paro cardíaco repentino.

A pesar del rápido accionar y de las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico en el lugar, los intentos de salvataje no arrojaron resultados positivos y se constató su fallecimiento en el propio estadio.

ADIÓS A UN GRANDE DE LA MÚSICA POPULAR



?Falleció el Negro Rubén Rada a los 83 años. Un genio de la música popular rioplatense que, sin saberlo, también le regaló el ritmo a uno de los temas más emblemáticos de la hinchada de River.



?De "Muriendo de Plena" nació ese "Ay, che? pic.twitter.com/YEqUojgR26 — RIVER RIVER RIVER ?? (@River_Corazon_x) August 26, 2026

El lamentable suceso reavivó el dolor por episodios previos ocurridos en el mismo Mâs Monumental.

Cabe recordar el caso de Pablo Marcelo Serrano, quien en junio de 2023 perdió la vida tras una caída desde la tribuna Sívori Alta durante un compromiso ante Defensa y Justicia.

Aquel incidente, ocurrida durante un duelo del torneo local, derivó en la inmediata suspensión del cotejo y la clausura temporal del sector por parte de la justicia trasandina.

River Plate eliminado de Copa Sudamericana

En lo deportivo, River Plate perdió en penales contra Independiente Santa Fe y se despidió del torneo continental.

Tras igualar sin goles en la ida en territorio colombiano, el conjunto de Núñez se puso al frente con un tanto de Sebastián Driussi, pero la visita alcanzó la paridad por intermedio de un penal ejecutado por Franco Fagúndez.

La definición debió resolverse desde los doce pasos en una extensa serie de 22 ejecuciones. Tras fallos y aciertos de ambos lados, el arquero visitante Weimar Asprilla sentenció el 8-7 definitivo.

Final del partido. River 1 – Independiente Santa Fe 1.



La serie de octavos de final se definirá por penales.#VamosRiver ????? pic.twitter.com/KCEAOrg4Zf — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026

La eliminación acrecentó el mal momento del cuadro ‘millonario’. Su entrenador, Eduardo Coudet, pende de un hilo.

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