Murió en el Monumental un fanático de River Plate durante duelo con Independiente Santa Fe
El episodio ocurrió en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja, donde el hombre de 68 años sufrió un episodio cardíaco
Un hincha de River Plate murió este miércoles en el estadio Mâs Monumental (Buenos Aires), durante el partido que el equipo de Argentina disputó ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.
Una noche que prometía máxima tensión futbolística en el recinto de Núñez, terminó teñida de luto.
De acuerdo a medios locales, el trágico episodio ocurrió en el sector de la platea San Martín, donde el simpatizante sufrió un paro cardíaco repentino.
A pesar del rápido accionar y de las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico en el lugar, los intentos de salvataje no arrojaron resultados positivos y se constató su fallecimiento en el propio estadio.
El lamentable suceso reavivó el dolor por episodios previos ocurridos en el mismo Mâs Monumental.
Cabe recordar el caso de Pablo Marcelo Serrano, quien en junio de 2023 perdió la vida tras una caída desde la tribuna Sívori Alta durante un compromiso ante Defensa y Justicia.
Aquel incidente, ocurrida durante un duelo del torneo local, derivó en la inmediata suspensión del cotejo y la clausura temporal del sector por parte de la justicia trasandina.
River Plate eliminado de Copa Sudamericana
En lo deportivo, River Plate perdió en penales contra Independiente Santa Fe y se despidió del torneo continental.
Tras igualar sin goles en la ida en territorio colombiano, el conjunto de Núñez se puso al frente con un tanto de Sebastián Driussi, pero la visita alcanzó la paridad por intermedio de un penal ejecutado por Franco Fagúndez.
La definición debió resolverse desde los doce pasos en una extensa serie de 22 ejecuciones. Tras fallos y aciertos de ambos lados, el arquero visitante Weimar Asprilla sentenció el 8-7 definitivo.
La eliminación acrecentó el mal momento del cuadro ‘millonario’. Su entrenador, Eduardo Coudet, pende de un hilo.
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