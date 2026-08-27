Donald Trump aumenta de peso y médicos alertan sobre los riesgos para su salud

La salud de Donald Trump vuelve a estar bajo escrutinio en Estados Unidos después de nuevos reportes sobre un aumento considerable de peso que habría experimentado el presidente en los últimos 3 años. El dato ha despertado preguntas sobre su estado físico, especialmente por su edad y por los antecedentes públicos relacionados con su alimentación.

Según información difundida por RadarOnline, Trump habría pasado de 97.5 kilos (215 libras) en 2023 a unos 108 kilos (238 libras) en mayo de 2026. De confirmarse esas cifras, supondrían un incremento de aproximadamente 10.4 kilos (23 libras).

La información, sin embargo, debe tomarse con cautela. El supuesto examen médico de mayo citado por el medio no equivale a un informe oficial de la Casa Blanca disponible públicamente, por lo que el dato sobre el peso actual del mandatario no puede considerarse confirmado de manera independiente.

Trump, que tiene 80 años, mide aproximadamente 1.90 metros, de acuerdo con los registros médicos mencionados en los reportes. Con esas cifras, su índice de masa corporal (IMC) se situaría alrededor de 30, el umbral a partir del cual las clasificaciones habituales consideran que comienza la obesidad.

¿Qué dicen los médicos sobre el aumento de peso de Trump?

El interés médico no radica únicamente en la cifra que marca la báscula. En una persona de edad avanzada, un incremento significativo de peso puede estar relacionado con distintos factores metabólicos y cardiovasculares, aunque por sí solo no permite establecer un diagnóstico.

Entre los riesgos que suelen vigilar los especialistas cuando existe exceso de peso están las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, alteraciones metabólicas y problemas de movilidad. También resulta relevante conocer cómo se distribuye la grasa corporal, la presión arterial, los niveles de glucosa y colesterol y el nivel de actividad física.

The Washington Post citó a médicos que consideraron el aumento de peso reportado como un factor que merece atención. La valoración de un paciente, no obstante, requiere mucho más que conocer su peso y estatura.

Y existe otro elemento que ha alimentado la conversación: la conocida afición de Trump por la comida rápida. El presidente ha hablado durante años de su preferencia por hamburguesas, papas fritas y otros productos de cadenas estadounidenses.

Durante su primera presidencia, incluso se hicieron ampliamente conocidas sus visitas y pedidos de comida de McDonald’s, una costumbre que quedó incorporada a la imagen pública del mandatario.

En mayo pasado, Trump volvió a referirse al tema durante un discurso en el Despacho Oval. En esa ocasión defendió su manera de alimentarse y aseguró sentirse bien. Sus declaraciones contrastaron con las preocupaciones expresadas por algunos especialistas acerca de la importancia de mantener bajo control el peso y otros factores de riesgo a una edad avanzada.

Trump fue declarado en excelente salud

Pese a las dudas que han surgido a partir de estos reportes, existe un dato oficial que apunta en otra dirección. En mayo de 2026, el médico de la Casa Blanca concluyó que Trump se encontraba en “excelente salud” y que era apto para continuar desempeñando sus funciones.

Esa evaluación constituye el principal referente médico oficial disponible frente a las especulaciones surgidas posteriormente sobre su peso.

El aumento corporal tampoco es el único aspecto que ha llamado la atención en los últimos meses. La aparición de hinchazón en las piernas y moretones en las manos también provocó preguntas sobre el estado físico del presidente.

La Casa Blanca ha ofrecido explicaciones médicas sobre algunos de esos signos, mientras Trump continúa con su agenda pública y mantiene una intensa actividad política.

Por ahora, el contraste resulta llamativo: mientras reportes no oficiales hablan de un aumento de peso de más de 10 kilos, la evaluación médica oficial más reciente describe al presidente como saludable y capacitado para ejercer el cargo.

Más que una cifra aislada, los especialistas suelen considerar el conjunto de indicadores clínicos para determinar el estado de salud de una persona. En el caso de Trump, cualquier conclusión sobre un deterioro de su condición física requeriría información médica oficial y verificable.

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