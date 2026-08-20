Calabaza, tiramisú y el nuevo menú de Dunkin’: todo lo que debes probar esta temporada

Las mañanas ajetreadas del otoño tienen un nuevo aliado en Dunkin, quien se unió a la popular creadora de contenido Alix Earle para lanzar el Earle-Y Riser Meal, un combo diseñado específicamente para sobrellevar el caos diario, los largos días de trabajo y el estreno de su nuevo reality show en Netflix, Earle Meets World.

Pero esta temporada la marca no se detiene ahí; la gran protagonista es la esperada línea de calabaza, además de una innovadora colección inspirada en el clásico postre italiano.

¿Qué trae el menú “Earle-Y Riser Meal”?

Dunkin’ presenta en su sitio oficial este nuevo combo que incluye un Shakin’ Espresso con vainilla, un Sausage, Egg and Cheese Hash Brown Wake-Up Wrap® y MUNCHKINS® variados.

Según la propia Earle este menú se adapta a sus necesidades. “Siempre ando haciendo malabares con mil cosas a la vez y la vida se vuelve caótica, por lo que este desayuno Earle-Y Riser Meal combina con mi pedido favorito de Dunkin’ en una comida fácil, perfecta para las mañanas ajetreadas, los largos días de trabajo y la grabación de mi nuevo reality show”.

Sabor otoñal: el regreso de las bebidas de calabaza

El regreso más esperado del otoño: la línea de bebidas de calabaza de Dunkin’, que incluye opciones clásicas y nuevas propuestas con proteína. Crédito: Dunkin | Cortesía

Aunque el plato fuerte de la campaña es el nuevo desayuno para garantizar la energía al iniciar el día, durante este año las principales cafeterías presentan un amplio menú de bebidas, y Dunkin’ no fue la excepción.

Para la temporada de otoño, trajo de regreso la línea de productos de calabaza, que abarca desde cafés y lattes hasta opciones de panadería. Entre las más populares están el Pumpkin Pie Coffee Chiller y el Pumpkin Cloud Dunkalatte, además de nuevas propuestas como el Pumpkin Spice Signature Latte y el Nutty Pumpkin Protein Latte, ideales para quienes buscan opciones con proteína.

Café con leche especial de calabaza y especias: Disponible caliente o helado, combina sabores de calabaza, vainilla y especias otoñales. Se remata con crema batida, caramelo y azúcar con canela.

Disponible caliente o helado, combina sabores de calabaza, vainilla y especias otoñales. Se remata con crema batida, caramelo y azúcar con canela. Dunkalatte de Calabaza Nube: Una forma innovadora que une espresso y leche con café con un toque de calabaza. Se corona con espuma fría dulce y azúcar con canela.

Una forma innovadora que une y leche con café con un toque de calabaza. Se corona con espuma fría dulce y azúcar con canela. Café helado con sabor a pastel de calabaza: Novedad de temporada con un remolino de calabaza, espuma fría de malvavisco, crema batida, sirope de caramelo y azúcar con canela.

Novedad de temporada con un remolino de calabaza, espuma fría de malvavisco, crema batida, sirope de caramelo y azúcar con canela. Latte Nube de Calabaza: Elaborado con calabaza y un toque de vainilla mezclados con espresso y leche entera . Se corona con espuma fría dulce y azúcar con canela.

Elaborado con calabaza y un toque de vainilla mezclados con espresso y . Se corona con espuma fría dulce y azúcar con canela. Latte proteico de calabaza y nueces: Mezcla espresso, leche proteica, calabaza y avellana, aportando 17 gramos de proteína en tamaño mediano.

Nuevas bebidas inspiradas en el tiramisú

Los irresistibles lattes y combinaciones inspiradas en el tiramisú italiano, disponibles por tiempo limitado esta temporada. Crédito: Dunkin | Cortesía

Pero hay más. La colección de tiramisú rinde homenaje al postre italiano clásico con una mezcla de sabores de café y toques cremosos. Esta línea estará disponible por tiempo limitado.

Tiramisu Cloud Latte: Combinación de espresso y leche entera con un remolino de tiramisú, coronado con espuma fría de malvavisco y cacao en polvo.

Combinación de espresso y leche entera con un remolino de tiramisú, coronado con espuma fría de malvavisco y cacao en polvo. Espresso Tiramisú Agitado: Espresso doble batido a la perfección con remolinos de tiramisú y leche de avena.

batido a la perfección con remolinos de tiramisú y leche de avena. Matcha con tiramisú y malvaviscos: Matcha mezclado con un remolino de tiramisú y leche entera, coronado con espuma fría de malvaviscos y cacao en polvo.

mezclado con un remolino de tiramisú y leche entera, coronado con espuma fría de malvaviscos y cacao en polvo. Tiramisú Protein Latte: Espresso y leche proteica mezclados con un remolino de tiramisú, que aporta 17 gramos de proteína en un tamaño mediano.

Ofertas exclusivas para miembros de Dunkin’ Rewards

La renovación del menú viene con sorpresas para los miembros de la aplicación Dunkin’ Rewards, que van desde la obtención de puntos de bonificación en compras previas hasta promociones como ganar el triple de puntos en bebidas seleccionadas.

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