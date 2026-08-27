Harry Styles abre tienda pop-up durante su residencia en el Madison

Harry Styles ya tiene una nueva parada obligada para sus seguidores en Nueva York. Este miércoles 26 de agosto, el mismo día en que comenzó su residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden, el cantante inauguró una tienda temporal en el East Village que tendrá una ventaja poco habitual para este tipo de espacios: no cerrará después de unos cuantos días.

La dirección es 22 East 2nd Street, en una zona ubicada entre el East Village y NoHo, según la página oficial de la tienda temporal de Styles. El local funcionará hasta el 1 de noviembre, de miércoles a domingo, entre las 12:00 p.m. y las 7:00 p.m. Los lunes y martes permanecerá cerrado.

Eso significa que quienes estén en Nueva York tendrán más de dos meses para acercarse, en lugar de tener que enfrentarse a una carrera contrarreloj para visitar el establecimiento.

Una tienda pensada para la era “Together, Together”

El espacio está vinculado con la residencia “Together, Together” y ofrecerá productos relacionados, tanto con el álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, como con la nueva etapa musical del intérprete.

Entre los artículos anunciados aparecen camisetas, sudaderas con capucha, gorras y bolsos de tela de edición limitada. También habrá otras prendas y actividades especiales cuyos detalles todavía no fueron revelados.

Los productos son exclusivos de la tienda temporal y estarán disponibles sólo hasta agotar existencias. Por eso, que el establecimiento permanezca abierto hasta noviembre no significa que todos los artículos puedan encontrarse durante toda la temporada.

La experiencia también marca una diferencia frente al pop-up KATTDO que Styles abrió en Williamsburg en marzo, con motivo del lanzamiento de “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. Aquella tienda funcionó durante una semana y su inauguración a medianoche provocó largas filas alrededor de la manzana.

Lo que ofrece American Express

La iniciativa es una colaboración entre Styles y American Express, compañía que ya había participado en preventas de sus giras, tiendas temporales vinculadas con trabajos anteriores y presentaciones exclusivas de “One Night Only”.

Los titulares de tarjetas Amex que cumplan con los requisitos podrán acceder una hora antes de la apertura general y llevar a un invitado. También tendrán una caja exclusiva para evitar la fila general, podrán adquirir dos artículos de merchandising de edición limitada reservados para ellos y recibirán un regalo de cortesía al realizar una compra con una tarjeta Amex válida.

Estos beneficios serán por orden de llegada y estarán disponibles hasta agotar existencias. Además, se aplicarán los límites habituales de capacidad, por lo que llegar al mediodía no garantiza encontrar los artículos especiales.

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