Harry Styles sufrió una caída en el escenario durante su concierto en Ciudad de México

El cantante británico Harry Styles sufrió una fuerte caída durante su concierto en Ciudad de México celebrado este fin de semana. El exintegrante de One Direction estaba interpretando su canción “Are You Listening Yet?” cuando resbaló en el escenario.

El momento de la caída quedó captado por una persona del público que estaba grabando la actuación de Styles. El intérprete estaba caminando por el escenario mientras cantaba su canción cuando de repente resbaló y cayó fuertemente contra el suelo. La preocupación de los asistentes duró solo unos segundos, ya que al caer, el cantante hizo una pose simpática y continuó cantando la siguiente línea de la canción desde el suelo, lo que provocó aplausos de sus fans y demostró el profesionalismo de Styles para continuar con el show.

Poco después se puso de pie y continuó con su show como si nada, demostrando que la caída no fue lo suficientemente fuerte como para afectar su espectáculo.

“¡Viva México! Muchas gracias por estar aquí. ¿Están todos bien? Bueno, es como sudar si lo piensan. Sobrevivieron a la lluvia. Gracias por estar aquí. Significa mucho para nosotros”, dijo poco después Styles en español a los asistentes.

Al menos 68.000 (según cifras de Ocesa) asistieron al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros. Sin embargo, ese show estuvo marcado por un fuerte aguacero que cayó sobre la capital mexicana. El show tuvo que ser pospuesto y personas que no se encontraban bajo techo tuvieron que buscar refugio de la lluvia dentro del estadio. La lluvia fue la causante de la caída de Harry Styles en el escenario, ya que el suelo se encontraba mojado.

El concierto del pasado 1 de agosto es el primero de una serie de seis conciertos que el artista británico ofrecerá en el país azteca.

Este no es el primer incidente de Harry en un concierto. Hace varias semanas, el artista se desplomó durante su concierto en el Estadio Wembley de Londres. El incidente ocurrió luego de intentar hacer su famoso truco de la ballena, el cual consiste en que escupe agua en un chorro alto y potente mientras interpreta la canción que cierra el concierto, “As It Was”.

El ex One Direction se atragantó con el agua y se desplomó sobre el escenario, causando preocupación en su público, ya que se daba golpes en el pecho intentando recuperar la respiración. Luego de unos segundos, Harry Styles se levantó del suelo, aparentemente recuperado y con una sonrisa se despidió del público.

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