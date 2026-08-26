Maluma cuenta cómo se enteró del terremoto en Colombia y lo que le afectó

El pasado 10 de agosto, el mundo amaneció con la lamentable noticia de un fuerte terremoto en Colombia de una magnitud de 7.4 y, aunque no se encontraba dentro del país en ese momento, el cantautor Maluma contó cómo vivió ese momento de angustia desde la distancia, además de lo afectado que se vio.

En una entrevista en el programa de El Gordo y la Flaca, el reguetonero reveló que se enteró de inmediato del temblor al escuchar un audio de su tía en el grupo de WhatsApp de la familia.

Maluma tuvo personas que estima afectadas

“La tía estaba diciendo, a los gritos, que había un temblor. Llamé a mis papás; gracias a Dios toda mi familia está bien, ninguno falleció, tenemos todo, las casas están bien”, indicó el colombiano.

No obstante, declaró que parte de su staff y personas que estima mucho sí sufrieron daños: “Yo trabajo con personas en mi equipo, especialmente mi nana, la de París, y la de mi próximo bebé es de Chocó. Nos dimos cuenta de que habían pasado por una situación muy desgarradora”.

Maluma viene aportando desde el día uno

Chocó fue una de las zonas más afectadas, siendo el epicentro y, por esa razón, el reguetonero no dudó en prestar toda la colaboración posible para las personas afectadas.

Maluma prestó su fundación y creó vínculos con otras empresas que sirvieron de solidaridad y confiabilidad ante el desastre natural que sacudió al país cafetero. Aunado a eso, participó en el concierto benéfico efectuado este domingo en Bogotá, para seguir un granito de arena cada vez que tiene la oportunidad.

De acuerdo al último informe oficial, el terremoto dejó un saldo de 331 personas fallecidas, más de 4,000 heridos, sin contar los daños materiales que hubo en distintas regiones del país colombiano.

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