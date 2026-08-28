Fátima Bosch y Lina Luaces serán parte del jurado del Miss Universe México 2026

Este 29 de agosto se celebrará el Miss Universe México 2026. En esta ceremonia, Fátima Bosch, actual Miss México y Miss Universo, entregará la corona a su sucesora en el certamen nacional. Además de pasar el testigo a la próxima reina, Fátima Bosch será parte del jurado del certamen junto con Lina Luaces, Miss Cuba 2025.

Lina Luaces y Fátima Bosch se conocieron durante la concentración del Miss Universo 2025 que se celebró en Tailandia el pasado 21 de noviembre de 2025. Ambas desarrollaron una fuerte amistad durante la competencia. Incluso Lina fue una de las misses que respaldó a Fátima ante la agresión verbal que sufrió por parte del entonces director del Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Lina Luaces entregó la corona del Miss Universe Cuba y está lista para contribuir a la elección de la próxima reina de belleza mexicana.

“Es una modelo, influencer y reina de belleza cubanoamericana nacida en Miami. Una figura emergente en el mundo de la moda y el entretenimiento, representó a Santiago de Cuba y fue coronada Miss Universe Cuba 2025. Con una trayectoria en el modelaje internacional y un fuerte vínculo con sus raíces cubanas, Lina ha utilizado su plataforma para celebrar la resiliencia, la identidad cultural y las aspiraciones de una nueva generación de cubanos”, escribió la organización Miss Universe México para confirmar la participación de Luaces.

Además de Lina Luaces y Fátima Bosch, el jurado estará conformado por Daniela Cosio, Aaron Mercury, Ilda Ledesma, Inna Moll, el Dr. Luis Gil, Lily Chenlu y Pepe Medel. El certamen se celebrará en el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures en Cabo San Lucas, Baja California Sur. El evento será conducido por el presentador mexicano Clovis Nienow.

La ganadora de este certamen representará a México en la próxima edición del Miss Universo, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Tras un año de reinado y un polémico triunfo en el Miss Universo 2025, Fátima Bosch está lista para entregar la corona a la próxima representante de la belleza mexicana.

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