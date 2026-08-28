Karol G celebra con un carrusel en Instagram su llegada a la cima de Spotify con el tema “BbY WOW”

Si a alguien le quedaban dudas de que Karol G es una mujer muy sentimental, el disco “No me arrepiento de sentir tanto” debe habérselo aclarado, y el mayor éxito de esta gran producción quedó ratificado que es “BbY WOW” tras alcanzar el puesto número uno en la plataforma de Spotify.

La artista colombiana lo celebró de forma nostálgica tras compartir un carrusel en el cual la primera fotografía es un selfie de ella con lágrimas de emoción y mostrando con el dedo el número 1. Las siguientes imágenes son variadas: en algunas aparece con su equipo de trabajo y los colaboradores en el sencillo; otras tienen frases e incluso compartió un TikTok de un chico bailando con la parte que se volvió trend de esta canción.

“Que nunca se nos vaya la capacidad de emocionarnos como la primera vez“, colocó Karol G como pie de su carrusel, agradeciendo a todo su staff y a sus seguidores por el apoyo. Inmediatamente, los comentarios de algunos artistas como Greeicy, Bizarrap y su principal productor, Tainy.

“BbY WOW” es una colaboración con talentos del pop alternativo

Con esta canción, la colombiana también está ayudando notablemente a la exposición de dos artistas emergentes del pop alternativo, Judeline y Rusowsky, siendo estos cantautores los colaboradores en este tema.

La canción destaca por fusionar el pop latino tradicional con la electrónica ambiental, el R&B y el reguetón experimental. Rápidamente se volvió viral, no solamente en Spotify, sino también en Billboard y a través de las distintas redes sociales, volviéndose tendencia a nivel global.

Este éxito fue lanzado hace tres semanas, como parte del reciente disco de la “Bichota”, y ya superó los 11.500.000 millones de visualizaciones en YouTube.

Karol G sigue impactando en el género

Karol G sigue demostrando que, en cuanto al género femenino se refiere, en el negocio del reguetón, es la más exitosa actualmente a nivel global.

La colombiana se ha encargado de demostrar toda su habilidad para crear, interpretar, innovar y hacer canciones que busquen ir más allá de escucharse en una ocasión y superarla, pues su misión es que sus temas sean adictivos y que a la vez muestren un mensaje, aunque no deja lo comercial a un lado.

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