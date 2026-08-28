Sheynnis Palacios abandonó “Top Chef VIP” para someterse a una importante cirugía

La modelo y ex Miss Universo, Sheynnis Palacios, explicó la delicada situación de salud que está atravesando y por la cual se vio obligada a abandonar la competencia de “Top Chef VIP” de Telemundo.

El pasado 27 de agosto, la modelo nicaragüense anunció su retiro voluntario de la competencia culinaria debido a que debía atender problemas de salud que la estaban afectando. Luego, Palacios publicó un comunicado en el que ofreció detalles sobre su situación de salud. La reina de belleza explicó que una de sus prótesis mamarias se movió de lugar, lo cual le generaba mucho dolor y le estaba dificultando realizar las actividades de la competencia y comprometiendo su salud.

“Quiero contarles personalmente la razón por la que tuve que abandonar la competencia de “Top Chef VIP“. Días antes de mi salida, uno de mis implantes mamarios se volteó, provocándome un dolor muy fuerte que comenzó a limitarme físicamente y a hacer cada vez más difícil algo tan básico dentro de la competencia como cocinar”, dijo Palacios en el comunicado.

Durante el fin de semana, Palacios tuvo que ser atendida por el personal de salud del programa debido a un fuerte dolor. La modelo explicó que estuvo internada hasta la madrugada. La modelo regresó a la competencia, pero eso agravó su situación.

“El implante estaba completamente volteado y el equipo del departamento de cirugía tuvo que ayudarme a acomodarlo nuevamente. Me indicaron reposo, pero yo estaba tan emocionada por vivir nuestro segundo reto en exteriores que decidí continuar. En ese momento jamás imaginé que hacerlo podía empeorar mi situación. Y así fue”, compartió.

Palacios explicó que, aunque quería quedarse en la competencia, su cuerpo “ya no podía seguir el mismo ritmo“. “La situación con el implante continuó empeorando y físicamente me estaba imposibilitando competir de la manera en que yo quería hacerlo”, continuó.

Sheynnis Palacios siguió las recomendaciones de sus médicos y decidió abandonar “Top Chef VIP” y someterse a una cirugía necesaria en Orlando. “Hoy estoy de camino a Orlando para iniciar todo el procedimiento necesario, operarme y enfocarme en mi recuperación. A veces querer continuar no es suficiente cuando tu cuerpo te está pidiendo que te detengas. Y esta vez decidí escucharlo. Gracias por tanto cariño, por sus mensajes y por haber vivido esta experiencia conmigo”, concluyó Sheynnis.

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