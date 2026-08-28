Aseguran que Georgina Rodríguez concretó la adopción legal de Cristiano Ronaldo Jr., Eva y Mateo

Hace casi tres semanas, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo dieron el siguiente paso en su relación tras realizar una boda secreta en su residencia de Cascáis y varios medios internacionales aseguran que ahora la empresaria argentina ejerció el derecho de adopción legal de los tres hijos mayores del futbolista de 41 años.

Cristiano Ronaldo Jr., Eva María y Mateo; pasarían a ser formalmente hijos también de Georgina, aunque el vínculo entre ellos era evidente desde hace mucho tiempo, de acuerdo a lo expuesto en sus salidas familiares públicas.

¿Quiénes son las madres biológicas de Cristiano Jr., Eva María y Mateo?

Ninguna de las identidades de las madres de los tres hijos mayores del futbolista del Al Nasr ha sido revelada por un acuerdo de confidencialidad.

Cristiano Ronaldo Jr. nació en 2010, mientras que los mellizos Eva María y Mateo nacieron por gestación subrogada en 2017. La custodia de los tres siempre ha sido exclusivamente de “CR7”.

Una familia numerosa

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en total, tienen cinco hijos: los tres mencionados previamente y, además, está Alana Martina, quien nació a finales de 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022.

Cabe destacar que pudieron haber sido seis hijos, pero el hermano mellizo de Bella Esmeralda falleció en el parto. Georgina subraya que para ella la sangre nunca ha dictado el amor, y ahora busca que eso conste también legalmente.

Georgina habla desde su experiencia como madre

Esta familia en ningún momento se ha visto dividida; al contrario, asisten a la mayoría de los lugares siempre juntos y la empresaria argentina apoya a cualquiera de sus cinco hijos en las distintas actividades que realizan.

“El sueño cumplido que anhelaba desde niña. Vengo de una familia muy pequeña, formada por mi madre, mi hermana y yo; por eso siempre tuve claro que en un futuro quería tener una familia muy grande. Gracias a Dios, hoy disfruto de ella”, comentó en una oportunidad Georgina en una entrevista para Elle.

La esposa de Cristiano añadió que siempre está al cuidado de sus pequeños: “Yo soy muy consentidora y paciente, e intento explicarles el porqué de todo. Siempre tengo en la boca la palabra ‘¡cuidado!’. La maternidad da el don de ver peligros por anticipado”.

Hasta el momento, la pareja de recién casados no formaliza la adopción de los tres hijos mayores, pues los medios portugueses indican que trataron de realizar el trámite con mucha discreción y privacidad.

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