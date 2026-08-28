Miss USA 2026 corona a Justus Kelley, la primera mujer casada y con hijos en ganar el título

Justus Kelley hizo historia al coronarse como la primera mujer casada y con hijos en recibir la corona de Miss USA. La gala celebrada el pasado 27 de agosto dio como ganadora a Kelley, de 31 años, quien representó al estado de Virginia en el certamen.

Con el triunfo de Kelley, Estados Unidos coronó a su primera reina de belleza casada y con hijos luego de que la organización Miss Universo eliminó las restricciones relativas al estado civil, la maternidad y los límites de edad tradicionales.

La celebración del 75.° aniversario del certamen se realizó en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, de Miami, Florida. Kelley fue anunciada como la ganadora después de llegar al top 5 junto con las representantes de Florida, Pensilvania, Iowa y Utah.

Audrey Eckert, la reina saliente de Miss USA procedente de Nebraska, coronó a Kelley al final de la ceremonia.

Además de la corona, Justus Kelly recibió una serie de premios y beneficios valorados en más de 685,000 dólares, los cuales incluyen un salario anual de $150,000 dólares, un vehículo Range Rover, el arrendamiento por un año de un apartamento de lujo en Miami y una membresía de viaje.

Kelley publicó un video en el que se refirió a su triunfo histórico en el certamen. “Soy Justus Kelley y acabo de ganar Miss USA 2026”, dijo en un video publicado en la página de Instagram de Miss USA. “Esta oportunidad significa todo para mí; no solo estamos celebrando el 75º aniversario, sino que esta noche hemos hecho historia. Soy la primera mujer casada, la primera madre y la primera mujer de más de 30 años en ganar. Es una noche maravillosa”.

La nueva reina de belleza es madre de acogida de dos niños, autora de libros infantiles y fundadora de la organización sin fines de lucro “Foster Footprints”.

En 1957, Mary Leona Gage ganó el título de Miss USA. Sin embargo, le despojaron del título poco después de su coronación cuando se supo que Gage estaba casada y tenía dos hijos.

Justus Kelley representará a Estados Unidos en San Juan, Puerto Rico, el próximo 24 de noviembre en el certamen de Miss Universe 2026.

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