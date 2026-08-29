Autoridades de Brooklyn urgen rigurosos controles tras la tragedia vial que costó la vida a tres adolescentes

Las autoridades electas de Brooklyn están exigiendo una aplicación más severa de las leyes de exceso de velocidad en la autopista Belt Parkway tras el accidente que dejó a tres jóvenes menores de edad muertos e hirió a otras cuatro personas el martes.

Kayla Santosuosso, concejala y representante de Bay Ridge y Coney Island, y el senador estatal Andrew Gounardes, representante de los barrios del oeste de Brooklyn, escribieron una carta el jueves al comandante de la Unidad de Carreteras del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). En la misiva, pidieron patrullas adicionales para combatir la conducción temeraria y las carretas ilegales.

Aunque la policía investiga las circunstancias de la fuerte colisión que se cobró la vida del conductor Huzayfah Makharesh, de 18 años, el pasajero Konstantin Gerantidi, de 17 años, y Abdul Rehman, de 16 años, los funcionarios señalaron hasta el momento que el exceso de velocidad parece haber sido un factor determinante en el accidente. La mayor parte de la autopista Belt Parkway tiene un límite de velocidad de 50 mph.

“Las carreras ilegales y el exceso de velocidad son, lamentablemente, algo común en la Belt Parkway, y la vigilancia parece ser muy deficiente, si es que existe”, escribió Santosuosso, agregando que escuchó vehículos a gran velocidad en la transitada vía tan solo una noche después del accidente, y que recibe quejas “crónicas” de los vecinos sobre las carreras ilegales.

“Nos alarma que algunas personas hayan podido replicar este comportamiento peligroso, que ya había provocado víctimas mortales, en el mismo lugar, aparentemente sin que las fuerzas del orden lo impidieran”, escribió en la carta.

Santosuosso y Gounardes manifestaron que esperaban trabajar con el departamento de policía para entender mejor las estrategias de despliegue en las proximidades de la autopista Belt Parkway, informó Gothamist.

El mapa de accidentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) todavía no se ha actualizado para reflejar las muertes de los adolescentes, pero no parece mostrar ningún otro accidente mortal en lo que va de 2026.

Un vocero del NYPD señaló que, en lo que va de año, los accidentes de tránsito han disminuido y la vigilancia policial ha aumentado.

“Estos tres adolescentes no llevaban puesto el cinturón de seguridad”, expresó Brad Weekes. “A pesar de esta tragedia, los accidentes con heridos en la Belt Parkway han disminuido en lo que va del año”.

De acuerdo con las cifras del NYPD, este 2026 se han registrado 49 choques con heridos menos que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, el NYPD ha emitido un 3% más de infracciones y un 19% más de multas en comparación con 2025, dijo Weekes.

La unidad de carreteras del departamento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus estrategias de aplicación de la ley.

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