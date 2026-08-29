¿Con dedicatoria especial? Bruno Mars comparte video mencionando a las mujeres latinas

Este viernes, Bruno Mars hizo estallar las redes sociales, tras compartir un video con la canción “Still” de fondo, la cual interpreta en colaboración con Karol G, y una frase que encendió la especulación de todos los internautas.

“When all you want is peace but you’re falling for a Latina“, colocó como pie del video el cantante estadounidense, lo que traducido al español diría: “Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”. En las imágenes, se aprecia a Bruno sentado en la parte de atrás de un coche, mientras va observando el camino, aunque parece tener la mirada distraída, pensando en algo puntual. Por esa razón, dejó el mensaje.

Internautas lo relacionan con Karol G

Aunque debería tratarse de un simple contenido que Mars quiso compartir con sus fans, inmediatamente comenzaron las especulaciones de algunos seguidores, quienes comentaron que esa latina que menciona se trataba de Karol G, tras su reciente colaboración justamente con la canción “Still”.

De hecho, esa hipótesis de los internautas aumentó cuando Karol G compartió ese video en sus historias con un par de emojis que despertó la curiosidad de los fanáticos sobre un presunto acercamiento entre estos dos grandes artistas.

No obstante, siguiendo lo que reconocieron como una broma, varias artistas latinas, como Becky G, Jennifer López, Olga Tañón y Natti Natasha, le comentaron la publicación en Instagram al cantante estadounidense, la mayoría con emojis de risa.

Karol G escala al primer lugar de Spotify con su sencillo

Si a alguien le quedaban dudas de que Karol G es una mujer muy sentimental, el disco “No me arrepiento de sentir tanto” debe habérselo aclarado, y el mayor éxito de esta gran producción quedó ratificado que es “BbY WOW” tras alcanzar el puesto número uno en la plataforma de Spotify.

La artista colombiana lo celebró de forma nostálgica tras compartir un carrusel en el cual la primera fotografía es un selfie de ella con lágrimas de emoción y mostrando con el dedo el número 1. Las siguientes imágenes son variadas: en algunas aparece con su equipo de trabajo y los colaboradores en el sencillo; otras tienen frases e incluso compartió un TikTok de un chico bailando con la parte que se volvió trend de esta canción.

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