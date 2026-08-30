5 especias para potenciar tu sistema inmunológico y combatir resfriados

Desde la antigüedad, las hierbas y especias han sido utilizadas como remedios caseros para promover la salud. Una práctica que ha conseguido en estudios recientes la evidencia de un perfil rico en antioxidantes, compuestos bioactivos y nutrientes esenciales que fortalecen las defensas inmunológicas del organismo. Hay al menos cinco especias que ayudan a prevenir resfriados.

Los expertos recomiendan incluir hierbas y especias en la alimentación diaria, en diferentes preparaciones culinarias, para aprovechar los beneficios nutricionales. Un trabajo de Health revela los beneficios del ajo, el pimentón, la cúrcuma, el jengibre y la canela.

1. Ajo y sus propiedades inmunológicas

El secreto está en el corte: al machacar el ajo fresco rompes sus paredes celulares y liberas la alicina, el compuesto activo responsable de sus propiedades antibióticas. ¡No lo cocines de inmediato! Déjalo reposar 10 minutos para potenciar sus efectos. Crédito: Shutterstock

Un aliado culinario es el ajo, que no solo aporta sabor a diferentes preparaciones, sino que al contener alicina, puede ofrecer beneficios para la salud. Para aprovechar al máximo la alicina se debe triturar, machacar o moler para que se active.

La evidencia científica le atribuye al ajo propiedades antioxidantes y antimicrobianas que pueden ayudar al cuerpo a combatir las infecciones. Estudios en animales y en pequeña escala en humanos revelaron que los suplementos de ajo o alicina pueden disminuir infecciones virales respiratorias y tenían efectos antiinflamatorios.

Este compuesto activo del ajo ayuda a combatir el daño celular conocido como estrés oxidativo por sus propiedades antioxidantes.

2. Pimentón: refuerzo nutricional

Otro aliado del sistema inmunológico es el pimentón, con un perfil rico en vitamina A, vitamina C y vitamina E, una combinación que puede potenciar las defensas.

Recordemos que la vitamina C, en particular, ha sido vinculada a una menor duración de los resfriados, siendo una adición saludable a la dieta. Es rico en potentes antioxidantes que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones.

3. Cúrcuma y su poder antiinflamatorio

Investigaciones científicas respaldan las propiedades de la cúrcuma para aliviar el dolor. Crédito: Shutterstock

La cúrcuma tiene un componente estrella: la curcumina, al que se le atribuyen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Las investigaciones sobre los beneficios de la curcumina en el organismo, especialmente en suplementos, confirman su potencial como un auxiliar en la lucha contra infecciones.

La curcumina es el compuesto responsable de su color brillante, con efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antibacterianos y antivirales.

4. Jengibre: alivio para infecciones respiratorias

El jengibre tiene biocompuestos que ayudan a aliviar la inflamación. Crédito: Shutterstock

El jengibre es una especia que en los últimos años se ha popularizado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Consumido tanto en té de jengibre como en suplementos, puede aliviar síntomas relacionados con infecciones respiratorias.

Desde la antigüedad ha sido usado para aliviar molestias gastrointestinales, asma y gripe, gracias a su compuesto activo: el gingerol.

La evidencia científica respalda las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del jengibre para aliviar la inflamación, el dolor y los síntomas asociados con las infecciones respiratorias.

En cuadros de resfriado, las personas pueden tomar suplementos de jengibre, preparar una infusión o comer jengibre cristalizado.

5. Canela: más que un sabor exótico

La canela es una especia rica en compuestos antioxidantes que mejoran la regeneración celular. Crédito: Shutterstock

Una de las especias con mayor evidencia científica de sus propiedades para la salud es la canela. Esta especia tiene propiedades antimicrobianas. Su gama de antioxidantes ayuda a reducir la inflamación.

Mientras tanto, otras investigaciones sugieren que puede ralentizar el crecimiento de bacterias como la Salmonella, una causa común de enfermedades transmitidas por los alimentos.

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