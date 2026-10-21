Vacuna contra la gripe gratis en NYC: dónde conseguirla sin seguro médico

Con la temporada de gripe a la vuelta de la esquina, las autoridades sanitarias y los médicos instan a los neoyorquinos a vacunarse para reducir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y contagios. La recomendación llega después de que el estado registró cifras récord de casos durante la temporada anterior, con un repunte que encendió las alertas de los servicios de salud.

En diciembre pasado, Nueva York llegó a reportar 75,788 casos semanales de influenza, una cifra que reflejó la intensidad de la temporada. Durante ese mes, considerado el punto máximo de circulación del virus, el promedio semanal fue de 52,959 casos y 2,965 hospitalizaciones.

Ante ese antecedente, la vacunación vuelve a ocupar un lugar central en las medidas de prevención, especialmente entre las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados. Para quienes no cuentan con seguro médico, existen centros de salud y farmacias en los 5 distritos de la ciudad donde pueden acceder a la vacuna sin costo.

¿Qué provocó el aumento de casos de gripe en Nueva York?

El incremento registrado el invierno pasado estuvo relacionado con la aparición de una variante de influenza conocida como subclado K, asociada al virus H3N2. La circulación de esta variante coincidió con una temporada especialmente intensa, aunque la evolución de los contagios puede variar de un año a otro.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas de la influenza pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y cansancio. En algunos pacientes, la enfermedad puede derivar en complicaciones que requieren atención hospitalaria.

Aunque la gripe suele confundirse con un resfriado común, puede provocar cuadros graves, sobre todo entre los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con determinadas afecciones médicas. Por eso, los especialistas recomiendan no esperar a que aumenten los contagios para tomar medidas preventivas.

Además de la vacunación, los médicos aconsejan considerar el uso de mascarillas en espacios concurridos, particularmente cuando hay personas con tos o estornudos. Lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser y evitar el contacto cercano con otras personas cuando se presentan síntomas también ayuda a reducir la propagación de virus respiratorios.

¿Quiénes deberían considerar una vacuna contra la gripe de alta dosis?

Las personas de 65 años o más y quienes tienen un sistema inmunitario debilitado deben consultar con un profesional de la salud qué formulación de la vacuna resulta más adecuada para su situación.

En el caso de los adultos mayores, existen vacunas contra la influenza diseñadas para generar una respuesta inmunitaria más fuerte. Sin embargo, la elección depende de la edad, los antecedentes médicos y las recomendaciones sanitarias vigentes.

Las vacunas estacionales se actualizan para proteger contra las variantes de influenza que se espera que circulen durante la temporada. La composición puede cambiar cada año, por lo que conviene verificar con el proveedor de salud cuál es la formulación recomendada para 2026-2027.

Recibir la vacuna no garantiza que una persona no contraiga gripe, pero puede reducir el riesgo de enfermedad grave y complicaciones. Quienes tengan dudas sobre posibles contraindicaciones o sobre el momento adecuado para vacunarse pueden consultar con un médico o farmacéutico.

Dónde conseguir la vacuna contra la gripe gratis en NYC

Los neoyorquinos sin seguro médico pueden acudir a los siguientes centros y farmacias para preguntar por la disponibilidad de vacunas gratuitas. Se recomienda llamar antes de desplazarse para confirmar los requisitos, los horarios y si es necesario programar una cita.

El Bronx

Union Community Health Center: 260 East 188th Street, quinto piso. Teléfono: (718) 220-2020. Sitio web.

260 East 188th Street, quinto piso. Teléfono: (718) 220-2020. Sitio web. Urban Health Plan – Main Clinic: 1065 Southern Boulevard. Teléfono: (718) 589-2440. Sitio web.

Brooklyn

Qualimeds Pharmacy: 2272 86th Street. Teléfono: (718) 872-5737.

2272 86th Street. Teléfono: (718) 872-5737. Shazia’s Pharmacy: 3166 Coney Island Avenue, local 1. Teléfono: (718) 872-6090.

3166 Coney Island Avenue, local 1. Teléfono: (718) 872-6090. Thriftcare Pharmacy: 759 Washington Avenue. Teléfono: (718) 638-3800.

Manhattan

Boriken Neighborhood Health Center: 2265 Third Avenue, segundo piso. Teléfono: (212) 289-6650. Sitio web.

2265 Third Avenue, segundo piso. Teléfono: (212) 289-6650. Sitio web. Charles B. Wang Community Health Center: 268 Canal Street, sexto piso. Teléfono: (718) 587-1111. Sitio web.

268 Canal Street, sexto piso. Teléfono: (718) 587-1111. Sitio web. Joseph Pharmacy: 216 West 72nd Street. Teléfono: (218) 875-1718. Sitio web.

216 West 72nd Street. Teléfono: (218) 875-1718. Sitio web. Ryan Chelsea-Clinton Community Health Center: 645 10th Avenue. Teléfono: (212) 265-4500. Sitio web.

645 10th Avenue. Teléfono: (212) 265-4500. Sitio web. Ryan Health – Wadsworth: 154 Wadsworth Avenue, planta principal. Teléfono: (212) 866-3096. Sitio web.

Queens

Charles B. Wang Community Health Center: 131-72 40th Road. Teléfono: (718) 587-1111. Ubicación.

Charles B. Wang Community Health Center: 137-43 45th Avenue, segundo piso. Teléfono: (718) 587-1111. Ubicación.

Kissena Drugs and Surgical Supply: 72-63 Kissena Boulevard. Teléfono: (718) 793-7658. Sitio web.

Urban Health Plan – Plaza del Sol: 3716 108th Street. Teléfono: (718) 589-2440. Sitio web.

Staten Island

Beacon Christian Community Health Center: 2079 Forest Avenue. Teléfono: (718) 815-6560. Sitio web.

2079 Forest Avenue. Teléfono: (718) 815-6560. Sitio web. Hendrix Pharmacy: 121 Lafayette Avenue. Teléfono: (718) 524-7099.

La disponibilidad de vacunas y las condiciones para recibirlas pueden cambiar entre establecimientos. Antes de acudir, conviene confirmar que el servicio continúa siendo gratuito para personas sin seguro médico y preguntar si se requiere identificación o algún documento adicional.

Para consultar estadísticas actualizadas, recomendaciones y datos sobre la circulación de la influenza en el estado, el Departamento de Salud de Nueva York publica información sobre la vigilancia de esta enfermedad en su sitio web oficial.

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