Futbolista argentino relata la pesadilla que vivió durante 21 días bajo custodia de ICE: “Te torturan mentalmente”

El futbolista argentino Matías Alejandro Pourrain, de 34 años, relató el calvario que asegura haber vivido durante los 21 días que permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, luego de ser detenido en un aeropuerto de Florida.

Pourrain contó a Noticias Telemundo que fue abordado por agentes de ICE el pasado 6 de agosto en el aeropuerto de Fort Lauderdale, cuando se disponía a viajar a Los Ángeles para disputar una semifinal. De acuerdo con su relato, los agentes le dijeron que debía acompañarlos “por las buenas o por las malas”.

El argentino fue trasladado inicialmente al centro de procesamiento de Miramar, Florida, donde afirma que permaneció esposado y encadenado durante horas mientras se procesaba su detención. “Realmente es inhumano. Yo estuve casi tres días sin comer”, relató.

El futbolista aseguró que durante su estancia en Miramar tuvo que permanecer sentado durante prácticamente todo un día, incluso cuando intentó acostarse en el piso para descansar. También denunció las condiciones de alimentación e hidratación que enfrentó.

La comida que recibió presentaba manchas negras que, por su apariencia, le hicieron pensar que podía tener moho y que resultaba incomible, según Pourrain. También afirmó que le entregaban una botella de aproximadamente medio litro de agua para todo el día y que, si necesitaba más, debía rellenarla en bebederos que tenían un flujo de agua muy limitado.

Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Glades. Aunque ya tenía una audiencia programada, Pourrain explicó que terminó siendo enviado a Laredo, Texas, donde tuvo que esperar por una nueva fecha ante un juez de inmigración.

El cambio de centro y la incertidumbre sobre su situación, dijo, tuvieron un fuerte impacto psicológico. “Eso en la cabeza juega con uno, juegan con la cabeza de uno, te torturan mentalmente. Es durísimo, es durísimo”, expresó.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Pourrain permaneció en Estados Unidos más allá de los seis meses autorizados por la visa temporal con la que ingresó legalmente al país en 2019. Su abogada, no obstante, señaló que el futbolista mantiene pendiente una solicitud de residencia.

Pourrain aseguró que lleva en Estados Unidos desde noviembre de 2019 y recordó que durante ese tiempo perdió momentos importantes de su vida familiar, como el fallecimiento de su abuela, el nacimiento de familiares y el matrimonio de su hermano, acontecimientos a los que no pudo asistir.

Una fianza de $20,000 dólares

También cuestionó que las autoridades consideren que existe riesgo de fuga y que, bajo ese argumento, le hayan impuesto una fianza de $20,000 dólares.

Tras su liberación, el futbolista pidió no tener que utilizar un grillete electrónico en el tobillo. En su lugar, las autoridades le entregaron un teléfono celular con el que deberá reportarse semanalmente.

Explicó asimismo que su vida está estrechamente ligada al fútbol: juega para el Miami United FC y trabaja como entrenador en academias de Miami United y Key Biscayne. Por ello, consideró que portar un grillete frente a los niños a los que entrena sería especialmente difícil.

“Yo juego al fútbol, yo doy clases en dos academias. No puedo estar con un grillete con los nenes como si fuese un criminal”, afirmó.

Ahora, Pourrain espera poder regresar a las canchas con el Miami United FC, equipo de ligas menores que le manifestó su respaldo durante su detención. “Es lo que me relaja, es mi cable a tierra, es lo que amo desde que soy chiquito y sinceramente no veo la hora”, dijo sobre su regreso al fútbol.

Sigue leyendo:

• Trump intensifica las deportaciones a terceros países y traslada a inmigrantes a África

• ¿Cuáles son los errores que pueden poner a un beneficiario de DACA en riesgo de deportación?

• Liberan a agente de ICE acusado de disparar a un inmigrante en Minneapolis