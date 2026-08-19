Adiós a la calabaza: McDonald’s sorprende con su nueva línea de café inspirada en tarta de manzana

Los días del verano están contados y las principales marcas han comenzado a revelar sus menús para la temporada de otoño con sabores a especias de calabaza y pastel de manzana, como es el caso de McDonald’s. Mientras tanto, otras cadenas experimentan con plátano, canela y más.

McDonald’s le da la bienvenida al otoño con un toque de tarta de manzana y caramelo, en un giro de sabores reconfortantes que va más allá de la popular mezcla de especias de calabaza que domina la temporada, destaca el sitio oficial.

Los Arcos Dorados presentan una línea de bebidas de temporada que tiene como ingrediente estrella el sabor a tarta de manzana y caramelo, incluyendo opciones como:

Latte de pastel de manzana y caramelo disponible caliente o helado

Café helado de pastel de manzana y caramelo

Frappé de pastel de manzana y caramelo.

Los amantes del café lo pueden disfrutar en los restaurantes participantes de todo el país desde el 17 de agosto.

El irresistible frappé de pastel de manzana y caramelo, coronado con crema batida y trocitos de pastel desmenuzado. Crédito: McDonald’s | Cortesía

La nueva bebida está elaborada con una mezcla de sabor a manzana y caramelo combinada con el café intenso de McDonald’s. Además, se sirve con crema batida con sabor a caramelo salado y trocitos de pastel de manzana desmenuzado.

Estas combinaciones de sabores están inspiradas en el otoño y vienen a darle un toque dulce imperdible a tus días.

Los sabores reconfortantes del otoño

Durante este 2026 queda demostrada la importancia de las bebidas en el menú de las grandes marcas de cafetería y comida rápida.

Recientemente, Starbucks anunció el regreso de una de sus bebidas icónicas, el Pumpkin Spice Latte, así como nuevas opciones para satisfacer a los consumidores ávidos de nuevos sabores y combinaciones.

Con cada cambio de estación, las grandes cadenas ofrecen alternativas frutales que van a tono con los tiempos y las necesidades de los clientes.

Independientemente de la temporada, los establecimientos ofrecen estas bebidas en versiones frías o calientes, adaptándose por completo al gusto de cada consumidor.

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