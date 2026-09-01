Hijo de Sean “Diddy” Combs exige la liberación del rapero

Christian “King” Combs, hijo del rapero Sean “Diddy” Combs, exigió la liberación de su padre, quien cumple una condena de cuatro años de prisión por dos cargos de transporte para facilitar la prostitución.

El hijo de Combs apareció en una transmisión en vivo reciente presentada por el rapero DDG. Ambos se saludaron efusivamente en la pista de baile. Luego Christian miró directamente a la cámara y le pidió dos veces a la audiencia: “¡Liberen a Pops!”.

Los hijos de Combs han mostrado su apoyo al rapero desde que fue condenado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos delitos graves de transporte con fines de prostitución en julio de 2025. Combs fue absuelto de los cargos más graves: trata sexual mediante fuerza, fraude o coacción (dos cargos) y conspiración para delinquir (un cargo). Al ser absuelto de los cargos más graves, Combs se libró de la posibilidad de recibir una cadena perpetua. Actualmente cumple condena en Fort Dix, Nueva Jersey.

En junio de este año, Christian Combs trabajó junto con el rapero Kanye West en el lanzamiento de un EP de siete canciones titulado “Never Stop”, el cual incluía un tema titulado “Diddy Free”.

En diciembre de 2025, los hijos de Combs anunciaron su intención de hacer un documental sobre las consecuencias del juicio de su padre.

El anuncio de este documental se dio semanas después del lanzamiento de la popular docuserie de Netflix “Sean Combs: The Reckoning”, producida por su némesis 50 Cent, que muestra el ascenso y la caída del magnate musical. Este documental ha sido criticado y rechazado por la familia de Combs.

Desde su condena en julio de 2025, tras un juicio federal de ocho semanas, la fecha de liberación de Combs ha experimentado modificaciones. Según información publicada por Us Weekly, actualmente está prevista para el 20 de febrero de 2028, después de que inicialmente se contemplara el 4 de junio de ese mismo año.

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