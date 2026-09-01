José Joel es eliminado de “Top Chef VIP 5”

La quinta temporada de “Top Chef VIP” se está poniendo cada vez más intensa y en esta nueva semana, quien se sumó a los participantes que abandonaron la competencia fue José Joel, tras mostrar un plato que no convenció a los jueces en el reto de eliminación.

El actor se despidió del reality con una sonrisa en su rostro tras quedar conforme con lo que mostró tanto en la cocina como en su personalidad, luego de demostrar que es un caballero y sus excompañeros se lo dejaron claro tras hacerle un pasillo de despedida para que se fuera por la puerta grande.

José Joel se convirtió en el cuarto eliminado de la competencia culinaria, luego de Athenea, pero en el sexto en abandonar, debido a que Carlos Ferro y Sheynnis Palacios (por un tema de salud) renunciaron.

Así queda la lista de participantes que han abandonado “Top Chef VIP 5”

Caramelo (eliminado)

La Divaza (eliminado)

Carlos Ferro (renunció)

Sheynnis Palacios (renunció por temas de salud)

Athenea (eliminada)

José Joel (eliminado).

José Joel se conmueve tras su eliminación en “Top Chef VIP 5”

Aunque salió de la misma manera que ingresó: con la cara en alto y una calma que le caracteriza, el mexicano no pudo contener sus emociones mientras le enviaba un mensaje a todas las personas que lo apoyaron durante su estadía en el reality culinario.

“Agradezco infinitamente a Telemundo, a toda la producción de ´Top Chef VIP´. Soy parte de la quinta temporada; pase lo que pase, tengo en mi medallero que fui parte de este maravilloso proyecto“, comentó José Joel.

Para concluir, el actor comentó, lleno de conmoción: “La convivencia que se logra es algo que voy a extrañar mucho“.

Quedan en competencia 14 cocineros que siguen mejorando cada día, tanto sus fortalezas culinarias como la mental, debido a que los jueces le exigen cada vez mejores platillos y los llevan al extremo.

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