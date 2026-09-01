Kim Kardashian dona $50,000 dólares a familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México

Kim Kardashian realizó una donación de $50,000 dólares a organizaciones que trabajan con familias separadas por políticas migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México.

La empresaria hizo esta importante donación en la octava edición anual de la gala organizada por This Is About Humanity, una organización dedicada a apoyar a familias y niños separados y reunificados en la zona fronteriza. La cena benéfica celebrada el sábado 29 de agosto en Los Ángeles.

El evento reunió a unos 400 invitados en Brentwood y combinó gastronomía, entretenimiento y recaudación de fondos para diferentes programas de asistencia.

La contribución de Kardashian se produjo durante la subasta en vivo de la gala. Su paletón fue el primero en levantarse cuando comenzó la actividad y realizó una oferta inicial de $50,000 dólares.

Henry Winkler, quien estuvo a cargo de conducir la noche, celebró la donación de la figura de televisión. “Kim, eres un ángel en todos los sentidos”, expresó el actor, según declaraciones recogidas por ¡Hola!.

Los recursos obtenidos durante la velada serán destinados a iniciativas relacionadas con la situación de las familias afectadas por las políticas migratorias en la frontera. This Is About Humanity canaliza parte de estos fondos a través del fondo de patrocinio fiscal que mantiene con la International Community Foundation, además de apoyar programas del Immigrant Defenders Law Center y proyectos de asistencia alimentaria.

This Is About Humanity fue fundada en 2018 por Zoe Winkler Reinis, hija de Henry Winkler y amiga de infancia de Kim Kardashian, junto a Elsa Marie Collins y Yolanda Selene Walther-Meade.

La organización incluye servicios legales, asistencia psicológica y proyectos relacionados con refugios para personas afectadas por la situación migratoria.

Entre sus socios figura Fundación Tijuana Sin Hambre, que prepara más de 3.500 comidas destinadas a 33 refugios.

Uno de sus programas en esta área reportó más de 300 familias atendidas mediante 1.400 sesiones individuales o grupales. El alcance de estos servicios se extendió además a miles de niños y adolescentes.

Kim Kardashian no fue la única celebridad que participó en la cena benéfica. Entre los asistentes estuvieron Wilmer Valderrama, Katharine McPhee Foster, Annie Gonzalez y Constance Marie.

Durante el evento también se entregaron reconocimientos vinculados con la causa migratoria. Uno de los homenajeados fue Wilmer Valderrama, actor nacido en Venezuela y criado en Estados Unidos, quien recibió el Premio Humanitario de This Is About Humanity.

La donación de 50.000 dólares de Kim Kardashian se suma así a los recursos recaudados durante la octava gala anual de This Is About Humanity, en una noche en la que figuras del entretenimiento se reunieron para respaldar programas destinados a familias y niños afectados por la separación migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.

Sigue leyendo:

• Lewis Hamilton sale por primera vez en una foto familiar con Kim Kardashian

• Kim Kardashian recibe críticas por ignorar a un reportero en el Gran Premio de Mónaco

• Condenan a un hombre por traficar droga en un cargamento de Skims, la marca de Kim Kardashian