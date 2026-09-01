Lo nuevo de McDonald’s este septiembre: Spicy McNuggets y Cajita Feliz de Bob Esponja con One Piece

McDonald’s comienza septiembre con el lanzamiento de dos productos por tiempo limitado. Desde el 1 de septiembre estarán a la venta en todo Estados Unidos los McNuggets de pollo picantes y a partir del 15 de septiembre, la Cajita Feliz de Bob Esponja y One Piece.

Los McNuggets de pollo picantes son una versión con un extra de picante de los clásicos Chicken McNuggets.

Estos bocaditos de pollo se elaboran rebozados en una tempura picante, condimentada con mezcla de cayena añejada y chiles. Estarán por tiempo limitado y vienen a satisfacer el gusto por los sabores fuertes de los consumidores.

Para complementar la experiencia, McDonald’s ofrece la salsa Mighty Hot Sauce, con un toque de pimiento rojo triturado, chiles picantes, ajo sabroso y notas dulces.

Los nuevos McNuggets de pollo picantes, disponibles en todo Estados Unidos desde el 1 de septiembre, llegan con un rebozado de tempura crujiente condimentado con cayena añejada y chiles Crédito: Mc Donald’s | Cortesía

Bob Esponja y One Piece

Para los más pequeños de la casa o fanáticos de Bob Esponja, llega a partir del 15 de septiembre la Cajita Feliz de Bob Esponja y One Piece con 15 juguetes coleccionables.

Se trata de una colaboración de dos franquicias que invita a los fans a sumergirse en un viaje de aventura en una historia que une a un cocinero con grandes sueños y un joven capitán decidido a convertirse en el Rey de los Piratas.

Esta Cajita Feliz incluye 15 juguetes coleccionables exclusivos que reinventan a los personajes de Fondo de Bikini con la legendaria tripulación de los Sombrero de Paja.

Las novedades incluyen combinaciones como Bob Esponja como Monkey D. Luffy, Patricio como Zoro, Calamardo imitando a Sanji y el adorable Gary vestido como el entrañable Tony Tony Chopper, entre otros.

Cajitas Felices de 2026

El gigante de las hamburguesas ha lanzado seis Cajitas Felices en lo que va de 2026:

10 de marzo: Crocs Happy Meal con 6 modelos de Crocschain y stickers Jibbitz para personalizar, disponible por tiempo limitado.

con 6 modelos de Crocschain y stickers Jibbitz para personalizar, disponible por tiempo limitado. 26 de marzo: The Super Mario Galaxy Movie Happy Meal con juguetes inspirados en la película de Super Mario y lanzamiento nacional.

con juguetes inspirados en la película de Super Mario y lanzamiento nacional. 5 de mayo: Stranger Things (Netflix) Happy Meal con juguetes inspirados en la serie, disponible en EE. UU. y Puerto Rico.

(Netflix) Happy Meal con juguetes inspirados en la serie, disponible en EE. UU. y Puerto Rico. 14 de julio: BT21 Happy Meal con 10 juguetes coleccionables de los personajes creados con BTS, por tiempo limitado.

con 10 juguetes coleccionables de los personajes creados con BTS, por tiempo limitado. 18 de agosto: Hello Kitty & Friends x Godzilla Happy Meal con 8 juguetes que fusionan personajes de Sanrio con monstruos de Godzilla como Kuromi x Mechagodzilla.

con 8 juguetes que fusionan personajes de Sanrio con monstruos de Godzilla como Kuromi x Mechagodzilla. 15 de septiembre: SpongeBob x One Piece Happy Meal, la primera colaboración cruzada entre Bob Esponja y One Piece.

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