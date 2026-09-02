Trump anuncia que nominará a Hung Cao como secretario de la Marina

El presidente Donald Trump anunció este martes la nominación de Hung Cao para asumir el cargo de secretario de la Marina de los Estados Unidos, para cubrir la vacante dejada por el anterior titular tras su renuncia en abril.

“Necesitamos patriotas como Hung al frente de nuestra Armada y Cuerpo de Marines, y no puedo pensar en nadie mejor que él para asegurar que nuestra Gran Armada y Cuerpo de Marines sigan siendo la fuerza más feroz y mejor que el mundo haya visto jamás”, declaró el mandatario en Truth Social.

Asimismo, el mandatario instó a la Cámara Alta a acelerar el trámite constitucional para validar la nominación: “el Senado debe confirmar a este militar lo antes posible para que pueda continuar con la fantástica labor que ha estado realizando durante los últimos cuatro meses. Gracias por su atención a este asunto”.

Trayectoria militar de Hung Cao

Cao, quien ejerce como secretario interino del departamento, reaccionó al anuncio presidencial manifestandoque es un “honor inmenso” liderar a la Armada y el Cuerpo de Marines, informó The Hill.

“Agradezco su liderazgo y apoyo mientras continuamos avanzando en la construcción naval y garantizando la defensa de la patria”, acotó Cao.

El nominado emigró a EE.UU. en 1975 e inició su carrera como marinero en 1989. En 1996, egresó de la Academia Naval como oficial de operaciones especiales. Políticamente, compitió sin éxito por un puesto en el Senado durante 2024 contra el demócrata Tim Kaine, contienda donde Trump lo calificó como “un gran caballero”.

Contexto operativo y respaldo parlamentario

La gestión interina de Cao transcurre durante el sexto mes de operaciones militares en Irán y bajo la atención mediática generada por el portaaviones USS Abraham Lincoln. Luego de denuncias de insalubridad y tentativas de deserción en la nave, Cao ordenó el retorno de la embarcación.

Trump, por su parte, aseveró que las acusaciones eran “un informe falso de CNN” y agregó que “el Lincoln ha estado ahí fuera durante un tiempo, un buen tiempo. Pero a lo largo de los años, los hemos tenido ahí fuera durante mucho más tiempo”.

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