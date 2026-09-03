Carolina Sandoval hace oficial su nuevo noviazgo

Este miércoles 2 de septiembre, la presentadora venezolana Carolina Sandoval decidió hacer pública su nueva relación sentimental tras su polémico divorcio. Con una foto en Marbella, España, Sandoval informó que desde hace meses tiene una pareja.

En la publicación se le ve a ambos vestidos de blanco y de espaldas a la cámara. La foto está acompañada de un texto en el que expresa que esperaron durante meses el momento correcto para hacer pública la relación.

Puede ser que la venezolana estuviera esperando estar oficialmente separada de su expareja, Nick Hernández, pues este anuncio se da tan solo un mes después de que la presentadora compartiera con emoción que el trámite de divorcio había finalizado.

Horas después de hacer la primera publicación, Sandoval compartió otro carrete en el que presume a su novio a través de otras fotos en diferentes momentos. Además, esta publicación se hizo en colaboración, lo que dejó el perfil del nuevo amor de la venezolana público.

¿Quién es el nuevo novio de Carolina Sandoval?

Gracias al reciente anuncio hecho por Carolina Sandoval, sus seguidores se han podido enterar de que mantiene una relación sentimental desde hace meses con el empresario Niki Topuzo, conocido en el sector de hoteles de lujo.

Topuzo es un empresario de origen albanés y residente en Santorini, Grecia, por lo que se desconoce si la relación se mantendrá siendo a distancia, si alguno residirá en el país del otro temporalmente o cómo ajustarán su vida juntos.

Aunque no es venezolano, el empresario ha mostrado un especial afecto por el país donde nació Sandoval en redes sociales. Incluso, tiene una publicación del 2024 en la que explica: “Venezuela, tierra de gente noble y buena, siempre he querido conocerte y admirar con mis ojos, la grandeza de la cual estás hecha. El color de tus paisajes y el sabor de tus ricas arepas”.

En la misma publicación, agregó: “En Europa, tienes a un chef que se ha vuelto fan de ti. No hay platillo en mi restaurante de Santorini que no dedique con el amor de conocerte”.

Topuzi migró siendo adolescente y sus primeros trabajos en restaurantes fueron como camarero, sin embargo, en el 2010 abrió su primer restaurante en Grecia y con el tiempo logró liderar varios proyectos de hoteles y restaurantes de alta gama en Santorini.

Sigue leyendo:

• Carolina Sandoval sufre una crisis emocional tras doble terremoto en Venezuela

• Carolina Sandoval lanza mensaje contra Fernando Carrillo: ‘Yo ya no lo respeto’

• ‘Júrenme que esto está pasando’: Carolina Sandoval tras la captura de Maduro