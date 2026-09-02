Nueva York será uno de los destinos estrella de Labor Day, pero un costo se disparó

Nueva York volverá a estar entre los destinos favoritos de los viajeros durante el fin de semana de Labor Day 2026, aunque quienes planean una escapada deberán prepararse para gastar más que el año pasado. Los vuelos para disfrutar la Gran Manzana aumentaron alrededor de un 20%, según Automotive, Travel, and Traffic Safety Information (AAA).

Según los últimos datos de reservas de AAA, Nueva York ocupa el quinto lugar entre los destinos nacionales más populares para el feriado, detrás de Seattle, Orlando, Boston y Denver.

El ranking confirma la fuerte demanda turística hacia la ciudad durante el último gran fin de semana del verano estadounidense. “Los viajeros buscan experiencias memorables, y estos destinos principales para el Día del Trabajo reflejan ese deseo”, dijo Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel. “Los miembros de AAA están embarcándose en cruceros por Alaska y cruceros fluviales, recorriendo parques nacionales y haciendo turismo en Europa. Muchos de nuestros miembros también están pensando en 2027 y reservando cruceros y viajes ahora antes de que se agoten”.

Los vuelos a los destinos más populares subieron casi 20%

Viajar dentro de Estados Unidos será más caro este Labor Day. AAA señala que el precio promedio de un vuelo nacional de ida y vuelta se ubica en $750, un 2% más que hace un año.

Sin embargo, el incremento es mucho mayor para quienes vuelan hacia los destinos más demandados del fin de semana, grupo en el que se encuentra Nueva York: las tarifas cuestan cerca de 20% más que en 2025 y promedian alrededor de $790 por pasajero.

El dato no significa que todos los vuelos hacia Nueva York hayan aumentado exactamente ese porcentaje, sino que corresponde al promedio observado por AAA entre los principales destinos de Labor Day.

Nueva York, entre los cinco destinos favoritos

El Top 10 nacional de AAA para Labor Day 2026 quedó encabezado por:

Seattle.

Orlando.

Boston.

Denver.

Nueva York.

Chicago.

Anaheim/Los Ángeles.

Las Vegas.

Anchorage.

Atlanta.

Nueva York había ocupado el tercer lugar del ranking de AAA en Labor Day de 2025, por lo que este año retrocede dos posiciones, aunque continúa entre las ciudades con mayor demanda turística del país.

Los hoteles también están más caros este Labor Day

El aumento no se limita a los pasajes aéreos. AAA advirtió que las tarifas hoteleras nacionales también están por encima de las del año pasado. En promedio, los hoteles dentro de Estados Unidos cuestan alrededor de 9% más para este fin de semana largo.

Para quienes todavía están organizando una escapada a Nueva York, el escenario combina así una fuerte demanda con mayores costos de transporte y alojamiento.

Labor Day se celebra este año el lunes 7 de septiembre, y el movimiento turístico comenzará a intensificarse desde los días previos, especialmente entre el jueves y el viernes.

Mejores y peores momentos para viajar en auto en Labor Day

INRIX, proveedor de datos e información sobre transporte, explica que, a diferencia de los períodos vacacionales más largos, los viajes durante el fin de semana del Día del Trabajo tienden a concentrarse en un breve lapso.

Muchos viajeros saldrán a la carretera después del trabajo el jueves o durante el día del viernes. Esto generará tráfico festivo en carreteras que ya soportan el volumen habitual de viajeros.

INRIX recomienda salir temprano, prever tiempo adicional y evitar las horas punta de la tarde siempre que sea posible. Incluso salir una o dos horas antes puede marcar una diferencia significativa.

Sigue leyendo:

Mejores y peores aerolíneas de EE.UU. en 2026: quiénes cumplen y cuáles fallan más

¿Puede una mujer embarazada viajar a EE.UU.? Qué cambió con la ofensiva contra el “turismo de parto”