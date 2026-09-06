14 personas hospitalizadas tras un concierto de The Chainsmokers en California

Al menos 14 personas fueron hospitalizadas tras un concierto de The Chainsmokers en San José, California.

La agrupación ofreció un concierto al aire libre en el Discovery Meadow de San José. El Departamento de Bomberos informó que durante el concierto recibieron decenas de llamadas de auxilio de los asistentes al evento.

“A las 8:22 p. m. del viernes 4 de septiembre, el Departamento de Bomberos de San José respondió a un concierto al aire libre en Discovery Meadow tras recibir informes de varias personas que requerían atención médica”, escribió el Departamento de Bomberos.

Los equipos de emergencia se desplegaron para brindar atención médica a los asistentes al evento. Un total de 14 ambulancias respondieron a la llamada y 14 pacientes fueron trasladados a hospitales locales.

Según especificó el Departamento de Bomberos de San José, se desplegó todo el equipo necesario para atender la situación. “Se solicitó de inmediato un equipo de ambulancias, dos unidades adicionales de bomberos con soporte vital avanzado y un jefe de batallón para gestionar el incidente y proporcionar recursos médicos adicionales”, reportó.

Los bomberos no especificaron qué afección causó la emergencia médica entre los asistentes al evento. Sin embargo, la policía local informó a NBC Bay Area que varias personas estaban siendo tratadas por “sospecha de intoxicación por alcohol y problemas relacionados con las drogas”.

La situación contó también con el apoyo de la policía local, pero según informes, no se registraron arrestos durante el incidente.

Se desconoce el estado de salud de quienes requirieron hospitalización. The Chainsmokers, cuyo concierto no se vio afectado por las emergencias médicas, aún no se han pronunciado al respecto, pero sí compartieron un video del concierto en las redes sociales.

The Chainsmokers se presentó en concierto el 4 de septiembre a las 5 de la tarde, según ABC 7. El dúo de música electrónica, responsable de éxitos como “Closer”, se presentó al día siguiente en el Encore Beach Club del Wynn Las Vegas, según varias publicaciones en redes sociales.

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