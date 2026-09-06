El Barcelona goleó 0-5 al Valencia en Mestalla y se consolida como líder de LaLiga

El FC Barcelona firmó una contundente victoria por 0-5 ante el Valencia en Mestalla gracias a un doblete de Lamine Yamal y los tantos de Fermín López, Raphinha y Pedri.

El triunfo le permite al conjunto azulgrana colocarse como líder en solitario de LaLiga con pleno de cuatro victorias consecutivas, aprovechando la tropiezo previo del Real Madrid, que cayó 1-0 ante el Real Betis.

La escuadra dirigida por Hansi Flick encarriló el choque desde el inicio. Lamine Yamal abrió la cuenta al minuto 6 con una definición bombeada sobre Stole Dimitrievski tras una asistencia filtrada de Fermín López. La ventaja visitante se amplió a los 22 minutos, cuando el propio Fermín ejecutó un potente remate con la zurda desde fuera del área para poner el 0-2 en el marcador.

El dominio culé se intensificó en la segunda parte con el estreno como titular de Rodri Hernández en el centro del campo junto a Pedri. Raphinha marcó el tercero al minuto 50 tras conectar un pase a placer de Fermín, mientras que Pedri anotó el cuarto al 78′ con un disparo cruzado. Cerca del cierre del compromiso, Lamine Yamal completó su doblete personal en el minuto 87 para sellar la ‘manita’ definitiva.

El resultado deja al Barcelona en la cima de la clasificación general con marcha perfecta de 12 puntos en el arranque liguero, mientras que el Valencia queda relegado al último puesto de la tabla en medio de una profunda crisis deportiva e institucional.

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