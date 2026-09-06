Pagos del Seguro Social de septiembre ya tienen fecha: revisa cuándo te toca cobrar

Los jubilados que reciben beneficios del Seguro Social ya pueden consultar cuándo llegará su pago de septiembre de 2026. La fecha dependerá principalmente del día de nacimiento del beneficiario, mientras que el monto puede variar considerablemente según su historial laboral y la edad a la que decidió jubilarse.

Primer pago será enviado el 9 de septiembre

La primera ronda de pagos mensuales está programada para el miércoles 9 de septiembre.

Ese día recibirán su beneficio los jubilados cuyo cumpleaños sea entre el día 1 y el 10 de cualquier mes, de acuerdo con el calendario citado por Washington Examiner.

El calendario continuará una semana después.

Los beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes recibirán su dinero el miércoles 16 de septiembre.

Finalmente, quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes tendrán programado su pago para el miércoles 23 de septiembre.

De esta manera, las tres principales fechas que deben tener presentes los jubilados durante septiembre son el 9, 16 y 23, dependiendo de su fecha de nacimiento.

Los pagos pueden llegar hasta $5,181 al mes

No todos los jubilados reciben la misma cantidad. La Administración del Seguro Social (SSA) calcula los beneficios considerando distintos factores, entre ellos los años durante los cuales una persona contribuyó al sistema, cuánto aportó y la edad en la que comenzó a cobrar su jubilación.

En 2026, una persona que se jubila a los 62 años puede recibir un beneficio máximo de hasta $2,969 mensuales.

En contraste, quienes esperan hasta los 70 años pueden alcanzar un máximo de $5,181 al mes.

Estas cifras representan los máximos posibles y no el pago que recibe automáticamente cualquier jubilado.

La SSA también dispone de una calculadora para que los trabajadores obtengan una estimación personalizada del beneficio mensual que podrían recibir al jubilarse.

¿Desde qué edad se puede solicitar el Seguro Social?

Los ciudadanos pueden comenzar a recibir beneficios de jubilación del Seguro Social desde los 62 años.

Sin embargo, la edad elegida para presentar la solicitud influye directamente en la cantidad mensual que posteriormente recibirán.

Por esta razón, comenzar a cobrar a los 62 años no produce el mismo beneficio máximo que esperar hasta los 70.

El financiamiento del Seguro Social enfrenta presión

El dinero utilizado para financiar el Seguro Social proviene de los impuestos sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores.

Según un informe de los fideicomisarios citado por el medio, el fondo de jubilación podría agotarse en 2032 si el Congreso no toma medidas, debido al aumento del número de jubilados y a una fuerza laboral cada vez menor.

Por ahora, los beneficiarios de septiembre deben revisar su fecha de nacimiento para identificar cuál de las tres jornadas de pago –9, 16 o 23– les corresponde.

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