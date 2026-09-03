NY abre lotería para 227 apartamentos en moderno edificio del Bronx: rentas desde $1,936

Una nueva oportunidad de vivienda asequible se abrió en Nueva York. La ciudad lanzó una lotería para 227 apartamentos en One River Park, un enorme complejo residencial de nueva construcción ubicado junto al Harlem River, en el vecindario de Mott Haven, en El Bronx.

Las rentas comienzan en $1,936 mensuales y pueden participar hogares de entre una y cinco personas que cumplan con determinados límites de ingresos. El plazo para enviar la solicitud vence el 24 de septiembre de 2026.

El proyecto está ubicado en 355 Exterior Street y se destaca por algo poco habitual entre las loterías de Housing Connect: los apartamentos forman parte de un desarrollo con servicios similares a los de muchos edificios de lujo de Nueva York.

Cuánto cuestan los apartamentos de la nueva lotería de El Bronx

One River Park dispone de 227 viviendas incluidas en la lotería, distribuidas entre estudios y apartamentos de una y dos habitaciones.

La opción más económica corresponde a apartamentos de una habitación por $1,936 al mes.

Para esas unidades se ofrecen 63 departamentos y los ingresos elegibles se encuentran aproximadamente entre $73,783 y $106,890 anuales, dependiendo del número de integrantes del hogar.

También se ofrecen:

Estudios por $2,500 mensuales, destinados a hogares elegibles dentro del 130% del ingreso medio del área.

Apartamentos de una habitación por $2,600, dentro del nivel de 130% del AMI.

Apartamentos de dos habitaciones desde $2,297, correspondientes al 70% del AMI.

Las unidades de dos habitaciones de mayor ingreso tienen una renta de $2,850 mensuales.

En total, la lotería comprende 29 estudios, 154 apartamentos de una habitación y 44 de dos habitaciones.

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Quiénes pueden aplicar

La convocatoria está dirigida a hogares de una a cinco personas que ganen aproximadamente entre $73,783 y $238,160 por año.

No existe un único límite de ingresos para todos los apartamentos. El monto requerido depende de tres factores: el tamaño del hogar, el número de habitaciones y la categoría de ingreso asignada a la vivienda.

Los departamentos están reservados para hogares que se encuentran entre el 70% y el 130% del Area Median Income (AMI) utilizado por la ciudad para sus programas de vivienda.

Por ejemplo, una persona interesada en uno de los apartamentos de una habitación de $1,936 debe encontrarse dentro del rango correspondiente a esa vivienda. Una familia que aspire a un departamento de dos habitaciones tendrá otros límites.

Por eso, antes de completar la solicitud es importante verificar la tabla de ingresos correspondiente en NYC Housing Connect.

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Un edificio de 40 pisos con piscina, gimnasio y terrazas

Uno de los atractivos de esta convocatoria es el edificio donde se encuentran las viviendas. One River Park forma parte de un desarrollo de dos torres junto al Harlem River cuya estructura más alta alcanza 40 pisos. El complejo tendrá más de 700 apartamentos en total y espacios comerciales en la planta baja.

Entre los servicios anunciados para los residentes aparecen piscina exterior, gimnasio, estudio de yoga y spinning, simulador de golf, sala de cine, cancha cubierta de pickleball, salón de juegos y terrazas en la azotea con parrillas.

También habrá espacio para guardar bicicletas, lockers para paquetes, salón infantil y áreas para mascotas.

El edificio admite una mascota por apartamento, con un límite de 30 libras, de acuerdo con la información de la convocatoria. Los residentes deberán pagar la electricidad, incluida la utilizada para calefacción y cocina, mientras que el agua caliente está incluida en el alquiler.

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Dónde queda One River Park

El edificio está ubicado en 355 Exterior Street, en Mott Haven, muy cerca del Harlem River y del límite con Manhattan. Entre las opciones de transporte público cercanas está la estación 149 St–Grand Concourse, por donde circulan los trenes 2, 4 y 5.

La ubicación también permite un acceso relativamente rápido a Manhattan, uno de los factores que ha impulsado el crecimiento residencial de esta zona del South Bronx durante los últimos años.

Cómo aplicar a la lotería de vivienda

Las solicitudes deben presentarse mediante NYC Housing Connect, el portal oficial de vivienda asequible de la ciudad de Nueva York.

Participar en las loterías de Housing Connect es gratuito. Para aplicar es necesario crear una cuenta, completar la información del hogar —incluidos ingresos y número de integrantes— y enviar la solicitud antes de la fecha límite.

En este caso, los interesados tienen tiempo hasta el 24 de septiembre de 2026.

La ciudad recomienda revisar cuidadosamente los requisitos de cada vivienda antes de enviar la solicitud. Cumplir con los niveles de ingreso no garantiza obtener un apartamento, ya que las solicitudes ingresan posteriormente al proceso de selección de Housing Connect.

Quienes tengan dudas sobre la convocatoria también pueden comunicarse con la ciudad de Nueva York llamando al 311.

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