¿Qué pasó? Gala Montes no aguantó ni tres días en “La Casa de los Famosos México 4”

Durante este martes, todo marchaba con normalidad en “La Casa de los Famosos México 4” y los habitantes trataban de adaptarse a la recién llegada Gala Montes, quien había tomado el lugar de Aldo Rendón. No obstante, todos quedaron sorprendidos tras ser notificados de que la actriz decidió abandonar el reality por una decisión personal.

Todos quedaron con más dudas que respuestas luego del anuncio de la jefa, debido a que Montes apenas había ingresado el domingo y se fue sin dar ninguna explicación, a pesar de que no pudo permanecer ni dos días completos dentro de la casa. Ni siquiera se despidió, ni se llevó sus cosas, tras marcharse en silencio por las escaleras.

¿No le gustó el ambiente dentro de la casa?

Es complicado deducir cuál pudo ser la verdadera razón de la repentina salida de Gala. Sin embargo, los comentarios del público en las redes sociales tuvieron dos opiniones marcadas: algunos consideran que simplemente le pareció que ese no era un ambiente donde se sentiría cómoda, creyendo que la convivencia era soporífera para ella.

Mientras que otro grupo arremetió contra la producción, afirmando que Gala Montes no era la persona indicada y que no están ayudando con la misión de buscar forzadamente los disturbios dentro de la casa.

¿Qué hará la producción de “La Casa de los Famosos México 4”?

Queda claro que, incluso, la producción debe estar cuestionándose y ahora pensarán si buscar otro habitante más valdrá realmente o si dejan a los 10 que siguen en competencia. Aunque deban seguirlos presionando, para que expongan el tipo de contenido que desean.

Probablemente, Gala había entrado con una misión asignada de buscar dividir la casa, pero lo cierto es que la convivencia parece estar cada vez mejor entre todos los participantes, aunque parezca inusual en este tipo de realities.

Así va la lista de participantes que no siguen en competencia:

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

Luis Chaparro

Aldo Rendón (problemas de salud)

Flor Vigna

Gala Montes.

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