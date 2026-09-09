NYC abre 5 escuelas con propuestas de arte, tecnología y hip hop

El regreso a clases traerá algo más que mochilas nuevas y salones por estrenar para algunas familias de Nueva York. Este jueves, 5 escuelas públicas comenzarán a recibir estudiantes en distintos puntos de la ciudad, con programas que buscan apartarse de los modelos tradicionales y responder a necesidades específicas de sus comunidades.

Entre las novedades destaca una propuesta especialmente llamativa en El Bronx: la Bronx School of Hip-Hop, una escuela secundaria que incorporará elementos de esta cultura urbana, como el DJing, el graffiti y las artes escénicas, dentro de un currículo alineado con los estándares Regents y Advanced Placement (AP).

5 escuelas, 5 propuestas diferentes

Los nuevos planteles fueron anunciados en mayo por el alcalde Zohran Mamdani y el canciller de Educación, Kamar Samuels, como parte de los esfuerzos para ampliar la oferta educativa de la ciudad y atender las necesidades de distintos vecindarios.

Las 5 escuelas que abrirán sus puertas son Academy of Cultural Excellence, en Queens; Bronx School of Arts & Exploration; Bronx School of Hip-Hop; Queens Academy for Innovative Learning, en Astoria, y West Q Elementary, en Queens.

No todas tienen el mismo perfil. Algunas están dirigidas a estudiantes con necesidades educativas particulares, mientras que otras apuestan por la tecnología, el aprendizaje basado en proyectos o una conexión más estrecha entre las materias escolares y el mundo real.

Una escuela donde el hip hop entra al salón

En Webster Avenue, en El Bronx, la nueva Bronx School of Hip-Hop plantea una idea poco convencional: convertir la cultura hip hop en una herramienta educativa.

Los estudiantes podrán acercarse al DJing y al graffiti mientras desarrollan contenidos académicos que cumplen con los requisitos oficiales de educación y con cursos de nivel avanzado. La propuesta también incorpora actividades vinculadas con el baile y el movimiento, entre ellas equipos de dance crew, b-boy y b-girl, además de step y rhythm.

La experiencia no quedará limitada a las aulas. El plantel contempla noches de micrófono abierto y un equipo dedicado a producir un podcast, espacios que permitirán a los alumnos desarrollar habilidades de comunicación, producción y expresión artística.

La filosofía de la escuela también busca que cada estudiante produzca material propio. De acuerdo con la descripción del sistema escolar de Nueva York, cada salón funcionará como un estudio y las unidades académicas culminarán con una presentación o exhibición.

Arte, tecnología y aprendizaje práctico

En Long Island City, la Academy of Cultural Excellence recibirá a alumnos desde Pre-K hasta 5° grado. Su programa utilizará el concepto ACE para destacar la participación de los estudiantes, la construcción de comunidad y la excelencia académica.

Su currículo pondrá atención en perspectivas que suelen quedar fuera de las conversaciones tradicionales, además de trabajar la empatía, el pensamiento crítico, la alfabetización mediante fonética y la valoración de la diversidad.

La Queens Academy for Innovative Learning, ubicada en Astoria, tendrá un perfil diferente. Atenderá a estudiantes de middle y high school con discapacidades y combinará tecnología, materias STEM y aprendizaje basado en experiencias laborales.

En Woodside, West Q Elementary recibirá a estudiantes de kindergarten a 5° grado. El plantel desarrollará un proyecto central durante todo el año para que los alumnos puedan aplicar lo aprendido en clase a situaciones del mundo real. Además, será una escuela no zonificada, por lo que podrán solicitar admisión familias de distintos puntos del Distrito 24.

Otra opción para estudiantes con necesidades especiales

El Bronx School of Arts & Exploration será una escuela de preescolar a 8° grado diseñada para estudiantes que necesitan apoyo adicional, incluidos alumnos con autismo y otras necesidades relacionadas con el desarrollo o el aprendizaje.

Su propuesta combinará creatividad, habilidades prácticas y defensa de los propios derechos y necesidades. La intención es que los estudiantes no solo avancen académicamente, sino que también desarrollen herramientas que puedan utilizar fuera de la escuela.

La apertura de estos planteles coincide con una expansión más amplia de la infraestructura educativa. Mamdani anunció esta semana que el nuevo ciclo escolar también incorporará 10 instalaciones escolares, entre ellas una ampliación de 553 asientos para estudiantes de middle school en John Dewey High School, en Brooklyn.

Para las familias neoyorquinas, la llegada de estos planteles representa nuevas alternativas en un sistema educativo enorme y diverso.

Sigue leyendo:

* Regreso a clases en Nueva York: la ciudad expande sus zonas escolares para reducir la velocidad

* Escuelas especializadas de NYC mantienen baja admisión de estudiantes latinos y afroamericanos

* Escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York: el otro gran reto para Mamdani