Stevie Wonder anuncia nueva gira y NY será su primera parada en EE.UU.

Cincuenta años después de presentar uno de los discos más importantes de su carrera, Stevie Wonder volverá a tocar “Songs in the Key of Life” de principio a fin. El músico de 76 años anunció una nueva gira de 18 fechas que recorrerá Europa, Reino Unido y Estados Unidos entre octubre y diciembre.

El recorrido arrancará el 13 de octubre en Birmingham, Inglaterra, y posteriormente pasará por ciudades como París, Copenhague, Ámsterdam y Londres. Para los seguidores estadounidenses, la primera cita será especialmente importante, ya que Wonder comenzará esa etapa en el Madison Square Garden de Nueva York el 19 de noviembre.

Después de su presentación en la Gran Manzana, el itinerario continuará por Chicago, Washington, D.C. y Detroit. El cierre está previsto para el 19 de diciembre en el Intuit Dome, en el área de Los Ángeles.

La preventa para las fechas comenzó a las 10 a.m. del miércoles 9 de septiembre. La venta general de la mayoría de los conciertos en Estados Unidos se abrirá a la misma hora del 10 de septiembre, mientras que las entradas para Europa y Reino Unido estarán disponibles para el público general desde el 11 de septiembre.

El álbum que marcó una época

Publicado en septiembre de 1976, “Songs in the Key of Life” permaneció 14 semanas en el primer puesto de las listas de éxitos y produjo dos números uno en Estados Unidos, “I Wish” y “Sir Duke”. El trabajo también le entregó a Wonder su tercer Grammy al Álbum del Año.

El reconocimiento del disco trascendió la industria musical. “Songs in the Key of Life”, integrado por 21 canciones, forma parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso, que selecciona cada año 25 obras para su preservación debido a su relevancia cultural, histórica y estética para la vida estadounidense.

Entre sus canciones también aparecen “Isn’t She Lovely”, “As” y “Pastime Paradise”, esta última posteriormente utilizada como base para “Gangsta’s Paradise”, el éxito que Coolio lanzó en 1995.

La nueva serie de conciertos será la primera gira completa de Wonder desde “Sing Your Song! As We Fix Our Nation’s Broken Heart”, su recorrido estadounidense de 2024.

La trayectoria del artista comenzó muy temprano. Nacido en Saginaw, Michigan, en 1950, firmó con Tamla de Motown cuando tenía 11 años y consiguió su primer número uno en el Billboard Hot 100 a los 13 con “Fingertips”. En 1989 ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.

En 2024, además, al cumplir 74 años, recibió la ciudadanía de Ghana de manos del entonces presidente Nana Akufo-Addo.

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